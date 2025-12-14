Denuncian detención del director de un medio de comunicación en Venezuela

Al menos 20 periodistas y trabajadores de medios de comunicación están presos en Venezuela, según el sindicato de la prensa.

El director del medio digital Punto de Corte, Nicmer Evans, fue detenido en Venezuela este sábado, según denunciaron su esposa y diversas oenegés, después de que la policía de inteligencia se lo llevara de su casa en Caracas.

Diversas organizaciones han denunciado la persecución sistemática de personas adversas al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Hay al menos 889 "presos políticos" en el país, según la oenegé Foro Penal, que lidera la defensa judicial de la mayoría de estos casos.

Al inicio de la tarde, Evans alertó en sus redes sociales que fue visitado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que sin orden judicial le solicitaron acompañarlos para una "entrevista".

Un video grabado por vecinos evidencia cómo ingresó junto con dos hombres vestidos de civil a una camioneta estacionada frente a su residencia.

"Dicen que van a realizar una entrevista, yo voy a ir voluntariamente a esa entrevista. Esperemos ver cuáles son las consecuencias de esto", afirmó Evans en el video publicado en X. "Voy a dar la cara, no tengo nada que temer", dijo.

Los servicios de inteligencia venezolanos ya han empleado el pretexto de las "entrevistas" para cometer "desapariciones forzadas", comentó a la AFP Marino Alvarado, coordinador del equipo jurídico de la oenegé Provea.

"Ya es una política de Estado que a todo detenido por motivos políticos lo someten a desaparición forzada", comentó.

La detención fue ratificada por Marta Cambero, esposa de Evans, que exigió a las autoridades dar información sobre su paradero y alertó que requiere de un estricto tratamiento médico por un cuadro de hipertensión.

Evans es politólogo y director del medio independiente Punto de Corte. Ya estuvo detenido durante 51 días en 2020 y fue liberado junto a más de 100 "presos políticos" que recibieron un indulto del gobierno.

Este viernes, 33 sindicatos venezolanos denunciaron que en los últimos años unos 180 trabajadores han sido víctimas de "detenciones arbitrarias" y "desapariciones forzadas", incluido el secretario general del mayor sindicato del país, José Elías Torres, quien también fue abordado por policías para una "entrevista".