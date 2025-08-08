Desarticulan en España una red que llevaba a Ghana basura peligrosa

Los organismos de control medioambiental y la Interpol llevan mucho tiempo advirtiendo que los países europeos son una fuente importante de envíos peligrosos camuflados como productos de segunda mano.

Madrid, España/La policía española desarticuló una organización criminal sospechosa de exportar ilegalmente residuos peligrosos a Ghana, informaron las autoridades este viernes.

Tres personas fueron detenidas en Sevilla y una cuarta está siendo investigada en Murcia después de que los agentes interceptaran en el puerto de Algeciras un contenedor con 19 toneladas de motores de vehículos, depósitos de combustible con residuos de gasolina y otros residuos impregnados de aceite, informó el Gobierno regional andaluz.

La documentación aduanera presentada "no reflejaba el contenido real del envío, lo que evidencia una presunta falsedad documental y un posible fraude aduanero", explicó la Junta de Andalucía en un comunicado.

Las normas internacionales prohíben enviar residuos peligrosos a países que no cuentan con instalaciones adecuadas para su tratamiento.

Los sospechosos, todos ellos de nacionalidad ghanesa, se enfrentan a cargos que incluyen delitos medioambientales y pertenencia a un grupo criminal.

Los organismos de control medioambiental y la Interpol llevan mucho tiempo advirtiendo que los países europeos son una fuente importante de envíos peligrosos camuflados como productos de segunda mano.

Este lucrativo comercio se aprovecha de la débil aplicación de la ley en los países receptores y del alto coste del reciclaje adecuado en Europa, convirtiendo partes de África en vertederos de residuos electrónicos, maquinaria y desechos industriales.