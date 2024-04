Detienen a una fiscal que sufrió dos ataques armados en Guatemala

Guatemala/Una fiscal guatemalteca que sufrió dos ataques armados en que murieron su madre y dos escoltas, fue detenida este jueves acusada de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, informó la policía y Fiscalía.

La fiscal Miriam Reguero fue arrestada en su hogar en la capital y llevada por la policía protegida por un casco y chaleco antibalas al edificio de los tribunales, donde un juez le notificaría el motivo de su detención.

El pasado 27 de marzo, desconocidos perpetraron un ataque a tiros contra el automóvil de Reguero, en el que murió su madre y un guardaespaldas. Ella resultó herida, lo mismo que en otro atentado que sufrió en octubre de 2022, en el que murió otro escolta.

"La verdad es que ésta es la recompensa a 16 años de buen servicio en el MP [Ministerio Público]. Sufrí dos atentados y en lugar de buscar a los que me hicieron esto, esto es lo que ellos hacen", dijo Reguero a periodistas a su llegada a tribunales.

La policía indicó que fue detenida por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, sin dar detalles.

En tanto, el MP dijo en un comunicado que la fiscal también es investigada por el delito de lavado de dinero y otros activos desde el 2022, precisamente después del primer ataque armado.

"En virtud de los resultados obtenidos a través de una investigación con sustento científico se advirtió la posible participación de la fiscal Reguero en la comisión de los delitos" que le imputan, sin embargo por estar el caso en reserva no pueden dar mayores detalles, agregó.

La entidad también reveló que tres personas fueron detenidas por el primer atentado y dos por el segundo.

Una treintena de fiscales que investigaban casos de corrupción fueron separados de sus cargos y acusados de abuso de autoridad y otros delitos en el anterior gobierno del presidente Alejandro Giammattei (2020-2024), en lo que ha sido descrito como una "persecución" por parte de la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras. Algunos han ido a prisión y varios se exiliaron.

Sin embargo, Reguero no era miembro de los equipos anticorrupción de una comisión auspiciada por la ONU que funcionó en Guatemala entre 2007 y 2019, sino que integraba una unidad encargada de verificar casos con retrasos y antes investigaba causas relacionados con estafas en la venta de inmuebles.

"Hace 15 días enterré a mi mamá tras un atentado armado y ésta es la recompensa, no me dejaron ni pasar mi duelo siquiera. Me traen acá herida de mi brazo, tengo la mano despedazada por el atentado donde falleció mi mamá", se quejó la fiscal.