Trump advierte que 'una civilización entera morirá' si Irán no acata ultimátum

El presidente Trump ha dicho en ocasiones que reabrir el estrecho de Ormuz era también una condición indispensable.

Washington, Estados Unidos/El presidente Donald Trump advirtió que "una civilización entera morirá" en Irán este martes si el régimen no acata su ultimátum.

"Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "¿QUIÉN SABE?", agregó.

Trump no dio detalles, pero ya ha dicho que las fuerzas armadas estadounidenses podrían bombardear los puentes, las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán hasta regresarlo a la "Edad de Piedra".

El ultimátum vence a las 20:00, hora local de Washington (7:00 p.m. hora de Panamá).

Cuando periodistas le preguntaron el lunes cuáles eran sus condiciones exactas, Trump respondió: "Un acuerdo que sea satisfactorio para mí".

Ese acuerdo que desactivaría la orden de bombardear debe incluir ante todo la renuncia de Irán a poseer un arma nuclear, enfatizó Trump.

El presidente Trump ha dicho en ocasiones que reabrir el estrecho de Ormuz era también una condición indispensable, aunque también ha dicho que para Estados Unidos no es absolutamente necesario.

En su publicación en Truth Social el martes, el mandatario pareció dejar una puerta abierta a un acuerdo in extremis.

"Ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder, ¿QUIÉN SABE?", explicó en su mensaje.

"Lo sabremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte, finalmente llegarán a su fin", aseguró.

"¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!" concluye su publicación.