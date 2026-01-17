Trump invita a líderes de Argentina, Paraguay, Egipto y Turquía a unirse a 'consejo de paz' para Gaza

Compartiendo una imagen de la carta de invitación, el presidente argentino Javier Milei escribió en X que será "un honor" participar en la iniciativa como miembro fundador de la entidad. También el presidente paraguayo, Santiago Peña , fue invitado y dijo asumir "con honor la responsabilidad".

El "Consejo de Paz" anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la posguerra en Gaza, comenzó a tomar forma el sábado, con los líderes de Egipto, Turquía, Argentina, Canadá y Paraguay invitados a unirse.

Los anuncios de invitación a estos líderes llegaron después de que el presidente estadounidense nombrara a su secretario de Estado, Marco Rubio; al ex primer ministro británico, Tony Blair, y a los negociadores Jared Kushner y Steve Witkoff para esta instancia.

Trump ya se había declarado presidente del organismo que él mismo creó, mientras promueve una controvertida visión de desarrollo económico en el territorio palestino, que yace en ruinas tras más de dos años de implacables bombardeos israelíes.

Los anuncios llegaron después de que un comité palestino de tecnócratas destinado a gobernar Gaza celebrara su primera reunión en El Cairo, a la que asistió Kushner, yerno de Trump, quien lleva meses trabajando con Witkoff en el tema.

En Canadá, un alto asesor del primer ministro Mark Carney dijo que tenía la intención de aceptar la invitación de Trump, mientras que en Turquía, un portavoz del presidente Recep Tayyip Erdogan afirmó que se le había pedido convertirse en "miembro fundador" del consejo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, dijo que El Cairo estaba "estudiando" una solicitud para que el presidente Abdel Fattah al-Sisi se uniera.

Compartiendo una imagen de la carta de invitación, el presidente argentino Javier Milei escribió en X que será "un honor" participar en la iniciativa como miembro fundador de la entidad.

También el presidente paraguayo, Santiago Peña, fue invitado y dijo asumir "con honor la responsabilidad".

De su lado, en un comunicado enviado a la AFP, Blair dijo: "Agradezco al presidente Trump su liderazgo al establecer el Consejo de Paz y me honra haber sido designado para su Junta Ejecutiva".

Blair es una figura controvertida en Oriente Medio por su papel en la invasión de Irak de 2003. El propio Trump dijo el año pasado que quería asegurarse de que Blair fuera una "opción aceptable para todos".

El exprimer ministro británico pasó años centrado en la cuestión israelo-plaestina como representante del "Cuarteto para Oriente Medio" (Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia) tras dejar Downing Street en 2007.

La Casa Blanca dijo que el Consejo de Paz abordará cuestiones como "fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, financiamiento a gran escala y movilización de capital".

Los otros miembros del consejo hasta ahora son el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, un empresario estadounidense nacido en la India; el multimillonario financiero estadounidense Marc Rowan, y Robert Gabriel, un leal colaborador de Trump que forma parte del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Trump ha creado un segundo "consejo ejecutivo para Gaza" que parece estar diseñado para tener un papel de asesor. No estaba claro de inmediato qué líderes mundiales fueron invitados a cada consejo.

La Casa Blanca, que indicó el viernes que se nombrarían más miembros para ambas entidades, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

- Ataques de Israel -

Washington ha dicho que el plan para Gaza ha pasado a una segunda fase, de implementar el alto el fuego a desarmar a Hamás, cuyo ataque de octubre de 2023 contra Israel provocó la masiva ofensiva israelí.

El viernes, Trump nombró al general de división estadounidense Jasper Jeffers para dirigir la Fuerza Internacional de Estabilización, que tendrá la tarea de proporcionar seguridad en Gaza y formar una nueva fuerza policial que sustituya a Hamás.

Jeffers, de operaciones especiales del Mando Central de Estados Unidos, a finales de 2024 fue puesto a cargo de monitorear un alto el fuego entre Líbano e Israel, que ha continuado con ataques periódicos dirigidos contra militantes de Hezbolá.

Ali Shaath, originario de Gaza y ex viceministro de la Autoridad Palestina, fue designado anteriormente para dirigir el comité de gobierno.

Trump, promotor inmobiliario, ha fantaseado en el pasado con convertir la devastada Gaza en una zona de complejos turísticos al estilo de la Riviera, aunque se ha distanciado de los llamamientos a desplazar por la fuerza a la población palestina del lugar.