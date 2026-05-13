Trump llega a Pekín para reunirse con el presidente Xi Jinping

Pekín, China/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a China con vistas a una cumbre con su homólogo Xi Jinping, en la que se abordarán asuntos candentes como el comercio internacional, la guerra en Irán y el futuro de Taiwán, constataron periodistas de AFP.

Es la primera visita de un presidente norteamericano a China desde la que el propio Trump realizó en noviembre de 2017.

El presidente republicano viajó en su Air Force One junto a Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX y hombre más rico del mundo. También están presentes Tim Cook (Apple) y Kelly Ortberg (Boeing).

Jensen Huang, director ejecutivo del gigante estadounidense de chips Nvidia, se unió al grupo durante una escala en Alaska.

El avión presidencial aterrizó en el aeropuerto internacional de Pekín a las 19H50 (11H50 GMT) tras un largo vuelo desde Washington. El jueves, Trump será recibido a las 10H00 locales (02H00 GMT) en el Palacio del Pueblo, en la plaza Tiananmen de la capital.

"Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria talla, que 'abra' China para que estas personas brillantes puedan desplegar todo su talento y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto", escribió Trump en su red social Truth Social antes de aterrizar.

"China da la bienvenida al presidente Trump en su visita de Estado a China", declaró por su parte un portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, asegurando que Pekín está dispuesto a colaborar con Estados Unidos "para ampliar la cooperación y gestionar las diferencias".

Un de las principales cuestiones sobre la mesa será prorrogar la tregua alcanzada en octubre en la guerra de los aranceles.

Pero los desacuerdos son muchos, incluyendo las tierras raras, los semiconductores, la propiedad intelectual y la cuestión de Taiwán.

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