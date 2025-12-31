La economía china creció ‘alrededor del 5%’ en 2025, afirma Xi

El presidente chino, Xi Jinping, aseguró el miércoles que el crecimiento económico del país alcanzó en 2025 su objetivo de "alrededor del 5%" a pesar de la "presión" en un año "muy inusual", informaron medios estatales.

La segunda economía más grande del mundo enfrentó en los últimos años problemas por la baja confianza de los consumidores dede la pandemia, una crisis de deuda en el sector inmobiliario y las tensiones comerciales con Estados Unidos.

Aun así, la cifra avanzada por Xi coincide con el objetivo oficial del gobierno y se sitúa al mismo nivel del crecimiento del 5 % registrado en 2024.

El anuncio se produjo durante un discurso de Nochevieja de Xi ante un alto órgano consultivo político, señaló la agencia de noticias Xinhua.

"Enfrentamos los desafíos de frente y trabajamos con diligencia, logrando con éxito los principales objetivos de desarrollo económico y social", dijo Xi ante la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.

"Se espera que la tasa de crecimiento alcance alrededor del cinco por ciento", afirmó.

Los expertos auguran que Pekín se fijará un objetivo de crecimiento económico similar para 2026 en una gran reunión política anual a comienzos de marzo.

Otros datos económicos publicados el miércoles ofrecieron una señal positiva para los gobernantes: la actividad manufacturera en diciembre se expandió levemente tras ocho meses de contracción.