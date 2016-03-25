Pentágono: 'número dos al mando de ISIS ha muerto'

Estados Unidos ultimó a Abdel Rahmane al-Qadouli, considerado el número dos del grupo islamista Estado Islámico (EI), durante un ataque aéreo en Siria, informaron medios estadounidenses.

La muerte de Al-Qadouli tuvo lugar este mes durante una operación estadounidense en Siria, informaron The Daily Beast y la cadena NBC, citando fuentes de Defensa. Se espera que el jefe del Pentágono, Ashton Carter, confirme la muerte en una conferencia de prensa, agregaron.

La página web The Daily Beast señaló, al referirse a la muerte de Al-Qadouli, que éste figuraba en la lista de potenciales sucesores de Abu Bakr al-Baghdadi, considerado el máximo líder del EI.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrecía siete millones de dólares de recompensa por informaciones sobre Al-Qadouli.

La estructura del mando de la organización yihadista sigue siendo un enigma. Las autoridades estadounidenses parecen no haber conseguido sino identificar a unos cuantos de los jefes del EI, con los cuales han conformado un listado.

Abdel Rahmane al-Qadouli, es el segundo integrante de esta lista en ser eliminado en menos de un mes. El 4 de marzo, Estados Unidos anunció la muerte de otro de los líderes del grupo yihadista, Omar 'El Checheno', que también hacía parte de este listado.

Este último, uno de los principales jefes militares del EI, murió en un bombardeo estadounidense sobre la zona de Chaddade, cuyo control los yihadistas perdieron a manos de las Fuerzas Democráticas Sirias, un grupo aliado de Estados Unidos.