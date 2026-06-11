EEUU dice haber neutralizado un tercer petrolero por violar el bloqueo a puertos iraníes

Este último ataque se produjo tras uno similar el miércoles frente a la costa de Omán. Tres tripulantes indios murieron, lo que llevó al gobierno indio a protestar por vía diplomática.

Estados Unidos atacó y dejó fuera de servicio otro petrolero comercial que intentaba eludir su bloqueo a los puertos iraníes, el tercero en esta semana, informó el jueves el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

El Centcom agregó que se trataba del noveno ataque de este tipo desde que comenzó el bloqueo.

Las fuerzas estadounidenses "actuaron contra el M/T Jalveer, con bandera de Guinea-Bisáu, cuando intentaba transportar petróleo desde Irán a través del golfo de Omán", informó el Centcom.

"Un avión estadounidense disparó dos misiles Hellfire contra la sala de máquinas del barco después de que la tripulación incumpliera repetidamente las instrucciones de las fuerzas estadounidenses".

Según el Centcom, el ataque ocurrió alrededor de las 03H20 GMT del jueves, horas de la mañana en la región.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) reportó este jueves un incendio en un petrolero a 21 millas náuticas al noreste de Sohar, Omán. La embajada india en el país señaló que la marina omaní estaba evacuando a los tripulantes.

Según la empresa británica de seguridad marítima Vanguard, el petrolero llevaba 20 tripulantes a bordo.

Este último ataque se produjo tras uno similar el miércoles frente a la costa de Omán. Tres tripulantes indios murieron, lo que llevó al gobierno indio a protestar por vía diplomática.

El ejército estadounidense indicó que desde el inicio del bloqueo, el 13 de abril, ha "desviado 135 barcos que cumplieron las órdenes y permitieron el paso de 42 embarcaciones que prestaban apoyo a la ayuda humanitaria".