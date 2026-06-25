EEUU dice que quiere un acuerdo final con Irán pero no 'a cualquier precio'

La tensión aumentó luego de que un carguero fuera alcanzado este jueves por un proyectil de origen desconocido en el golfo de Omán, después de haber cruzado el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos advirtió este jueves que no aceptará un acuerdo "a cualquier precio" con Irán y alertó sobre el riesgo de un "caos total" si Teherán decide imponer tasas para el tránsito de buques por el estratégico estrecho de Ormuz, mientras continúan las negociaciones para alcanzar un pacto definitivo tras el reciente conflicto en Oriente Medio.

La advertencia fue hecha por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante una reunión con sus homólogos del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en Baréin.

"Aunque queremos un acuerdo, no queremos un acuerdo a cualquier precio", afirmó Rubio al referirse a la intención de Irán de cobrar tasas de tránsito a las embarcaciones que crucen el estrecho de Ormuz, una medida rechazada por Washington.

Tensión en el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, es uno de los corredores marítimos más importantes del mundo. Antes del conflicto, por esta vía transitaba aproximadamente el 20% del comercio mundial de hidrocarburos.

Rubio insistió en que las rutas marítimas internacionales "no pertenecen a ningún Estado" y advirtió que permitir restricciones unilaterales pondría en riesgo el comercio global.

"Sin este principio fundamental, el mundo estaría sumido en el caos total", afirmó.

La tensión aumentó luego de que un carguero fuera alcanzado este jueves por un proyectil de origen desconocido en el golfo de Omán, después de haber cruzado el estrecho de Ormuz.

Tras el incidente, la Organización Marítima Internacional (OMI) suspendió temporalmente un plan que buscaba evacuar unos 600 buques que permanecían bloqueados en el Golfo desde el inicio del conflicto.

Negociaciones con Irán continúan

Estados Unidos e Irán iniciaron la semana pasada conversaciones en Suiza, luego de firmar el 17 de junio un protocolo de acuerdo que abrió un período de 60 días de negociaciones para intentar alcanzar un pacto definitivo.

Según Rubio, una nueva reunión técnica entre ambas delegaciones está prevista para el 29 o 30 de junio.

El secretario de Estado subrayó que Washington busca garantizar que un eventual acuerdo no afecte la seguridad ni la estabilidad de los países aliados del Golfo.

Sin embargo, los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo consideran que las negociaciones también deberían incluir el programa de misiles balísticos iraní y el respaldo de Teherán a grupos armados en Oriente Medio, temas que no forman parte del protocolo firmado.

Omán e Irán discrepan sobre el tránsito marítimo

Mientras Omán aseguró que no contempla crear una comisión para regular el paso de embarcaciones y anunció la apertura de un corredor marítimo temporal coordinado con Naciones Unidas, los Guardianes de la Revolución iraníes advirtieron que responderán con "medidas apropiadas" contra cualquier intento de cruzar sin autorización.

Pese a que el alto el fuego permitió reactivar parcialmente la navegación por Ormuz, el flujo marítimo sigue siendo muy inferior al habitual.

La plataforma especializada Kpler registró 70 cruces de buques el miércoles, aproximadamente la mitad del volumen que se observaba antes del conflicto.

El ataque al carguero provocó además un nuevo repunte en los precios internacionales del petróleo, que habían comenzado a estabilizarse tras el fin de las hostilidades.

Continúan los enfrentamientos en Líbano

En paralelo, la tensión persiste en la frontera entre Israel y Líbano.

El movimiento chií Hezbolá acusó este jueves a Israel de violar el alto el fuego después de que un ataque con dron dejara tres muertos. El ejército israelí aseguró que las víctimas eran combatientes del grupo armado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró que las tropas permanecerán desplegadas en el sur del Líbano "todo el tiempo que sea necesario".

Con las ofensivas registradas desde el martes, ascienden a siete los fallecidos en territorio libanés, mientras Washington acoge las primeras negociaciones directas entre Líbano e Israel en varias décadas.