Premundial Sub20 de Concacaf resultados y calendario ¿cuándo y contra quién juega Panamá?

México y Costa Rica arrancan con el pie derecho en el Grupo B; los Canaleros esperan turno en el Grupo C.

Panamá/El Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 ya está en marcha en México, con doce selecciones peleando por cuatro boletos directos a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y un único cupo al fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Resultados del viernes (Grupo B):

En el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México goleó 3-0 a Antigua y Barbuda. Hugo Camberos abrió el marcador de penal al 12', asistió el segundo de Francisco Valenzuela al 22' tras una jugada armada junto a Santiago Sandoval, y el propio Sandoval cerró la cuenta al 45'+2 aprovechando un mal despeje rival.

En el mismo estadio, Costa Rica venció 1-0 a Guatemala, que jugó con diez desde el 33' por la expulsión de Emir Ponciano. Keyner Hernández, de cambio, definió de larga distancia al 77' para los Ticos.

Este sábado se completa la fecha con Estados Unidos vs. Haití y Cuba vs. El Salvador, ambos del Grupo A, en el Estadio Universitario BUAP de Puebla.

El debut de Panamá

Los Canaleros, dirigidos por Mike Stump, integran el Grupo C junto a Honduras (cabeza de serie), Canadá y Jamaica, y disputarán todos sus partidos de fase de grupos en el Estadio Universitario BUAP.

Calendario de Panamá en la fase de grupos:

Domingo 26 de julio: Panamá vs. Canadá — 3:00 p.m. (hora Panamá)

Panamá vs. Canadá — 3:00 p.m. (hora Panamá) Miércoles 29 de julio: Jamaica vs. Panamá — 3:00 p.m. (hora Panamá)

Jamaica vs. Panamá — 3:00 p.m. (hora Panamá) Sábado 1 de agosto: Honduras vs. Panamá — 8:00 p.m. (hora Panamá)

Formato del torneo: los 12 países se dividen en tres grupos de cuatro. Avanzan a cuartos de final los dos primeros de cada grupo más los dos mejores terceros (8 de 12 equipos). Los cuatro semifinalistas obtienen el boleto al Mundial Sub-20 2027. El campeón se clasifica a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, salvo que el título lo gane Estados Unidos, en cuyo caso el cupo olímpico pasa al subcampeón, ya que el equipo anfitrión tiene plaza asegurada.

Lo que está en juego para Panamá: los Canaleros buscarán superar su mejor actuación histórica, el subcampeonato logrado en 2015.

El torneo se disputa del 24 de julio al 9 de agosto en Puebla (Estadio Universitario BUAP y Estadio Cuauhtémoc) y Ciudad de México (Estadio Banorte).

Lista de convocados selección de Panamá Sub20

Porteros

Edward Cousin – San Francisco FC

– San Francisco FC Ellías Lozano – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Alberto Ruiz – Tauro FC

Defensas

Luis Gómez – Academia Costa del Este

– Academia Costa del Este Anthony Ramos – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Oliver Campos – Alianza FC

– Alianza FC Josué Wood – San Francisco FC

– San Francisco FC Shayron Stewart – Bocas FC

– Bocas FC Antony Perea – Tauro FC

Volantes

Carlos Rodríguez – Alianza FC

– Alianza FC Robben Benítez – Sporting SM

– Sporting SM Klissman De Gracia – Veraguas United

– Veraguas United Raheen Cuello – Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica)

– Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica) Gino Sasso – University of Texas at Dallas (Estados Unidos)

– University of Texas at Dallas (Estados Unidos) Ernesto Gómez – CT United FC (Estados Unidos)

– CT United FC (Estados Unidos) Edmilson González – Herrera FC

– Herrera FC Moisés Richards – Zalaegerszegi TE FC (Hungría)

– Zalaegerszegi TE FC (Hungría) Joseph Choy – Academia Costa del Este

Delanteros

Reynaldo Graham – Deportivo Árabe Unido

– Deportivo Árabe Unido Simao Garcés – San Francisco FC

– San Francisco FC Gerson Gordón – FC Moravia (Costa Rica)

Total de convocados: 21 jugadores (3 porteros, 6 defensas, 9 volantes y 3 delanteros).