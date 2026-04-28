EEUU estudia la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

En el terreno hay una frágil tregua en vigor desde hace casi tres semanas pero las negociaciones entre los beligerantes siguen estancadas.

Estados Unidos, que según Irán no está condiciones de "dictar su política" a otros países, analiza este martes la última propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, prácticamente paralizado desde que empezó la guerra en Oriente Medio.

Las negociaciones de paz entre Washington y Teherán para poner fin a este conflicto, que ha trastocado la economía mundial con un doble bloqueo de ese estrecho vital para el tránsito de hidrocarburos, no han dado resultados.

En plena subida de los precios de la energía, Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales productores de crudo, anunció este martes que abandonará la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ a partir del 1 de mayo para proteger su "interés nacional".

Según una fuente próxima al Ministerio de Energía, la medida se tomó porque Abu Dabi -que ya llevaba meses manifestando sus discrepancias en el seno del cartel liderado por Arabia Saudita- no desea verse sometido a cuotas cuando la situación en el estrecho de Ormuz vuelva a la normalidad.

En el terreno hay una frágil tregua en vigor desde hace casi tres semanas pero las negociaciones entre los beligerantes siguen estancadas.

El presidente estadounidense Donald Trump se reunió el lunes con sus principales asesores de seguridad para discutir una nueva propuesta iraní.

Según la cadena CNN, Trump dio a entender que es poco probable que acepte, pese a que, según su secretario de Estado Marco Rubio, la oferta "es mejor" de lo que pensaban que propondrían.

En el lado opuesto, Irán considera que "Estados Unidos ya no está en condiciones de dictar su política a las naciones independientes", informó la televisión estatal citando al portavoz del Ministerio de Defensa iraní Reza Talaei Nik.

Washington ha de aceptar que le toca "abandonar sus exigencias ilegales e irracionales", agregó.

El plan propuesto contemplaría que Irán afloje su control sobre el estrecho de Ormuz y que Estados Unidos levante su bloqueo de represalia sobre los puertos iraníes, sin dejar de proseguir negociaciones más amplias, incluyendo la espinosa cuestión del programa nuclear iraní, según la plataforma Axios.

El presidente Trump dijo en su red Truth Social que los iraníes habían reclamado que el estrecho se reabra "lo antes posible".

- ¿Apuesta errónea? -

El Parlamento iraní prepara una ley que prevé poner el estrecho de Ormuz bajo la autoridad de las fuerzas armadas.

Según ese texto, los buques israelíes tendrán prohibido pasar por allí y los peajes deberán pagarse en riales iraníes.

"No podemos tolerar que los iraníes intenten instaurar un sistema en el que ellos decidan quién puede utilizar una vía marítima internacional y cuánto hay que pagarles por usarla", replicó Rubio en Fox News.

También insistió en que quieren asegurarse "de que cualquier trato que se haga, cualquier acuerdo que se alcance, sea uno que les impida definitivamente lanzarse a por un arma nuclear".

En tiempos de paz, una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas transita por el estrecho de Ormuz.

Para el gabinete de análisis estadounidense Doufan, Irán "piensa que el aumento de los precios del petróleo y la escasez inminente y mundial de subproductos petroleros" presionará a Trump "para que acepte una solución al conflicto alejada de su demanda de una 'capitulación incondicional'".

En cuanto a los estadounidenses, la consultora apunta que "parecen apostar, de forma errónea según muchos expertos, por que un refuerzo del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes empuje" al régimen "a aceptar las principales exigencias de Estados Unidos".

- "¿Conflicto congelado"? -

Con las negociaciones en punto muerto, Catar alertó sobre la posiblidad de que el conflicto en el Golfo, desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, acabe "congelado".

"Tenemos muchas cartas que aún no hemos jugado", afirmó este martes a la televisión estatal el portavoz del ejército iraní, Amir Akraminia, quien sostuvo que "las fuerzas armadas y el pueblo iraní (...) pueden continuar con esta guerra a largo plazo".

En el frente libanés, Israel, que combate al moviminto proiraní Hezbolá, ordenó nuevas evacuaciones en varios pueblos del sur, una zona que bombardeó más tarde, según la agencia de prensa oficial libanesa NNA.

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, recalcó no obstante que su país "no tiene ambiciones territoriales en Líbano".

Poco después de que un alto al fuego con el movimiento islamista entrara en vigor el 17 de abril, Israel declaró la existencia de una "línea amarilla", una franja de territorio libanés de unos 10 km de profundidad a lo largo de la frontera con Israel. En esa zona es donde están operando las tropas israelíes.

Pese a la precaria tregua, Israel y Hezbolá se han atacado mutuamente, y ambos se acusan de haberla violado.