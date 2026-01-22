EEUU nombra a Laura Dogu como jefa de misión diplomática para Venezuela

Dogu era embajadora de Estados Unidos en Nicaragua , cuyo mandatario izquierdista Daniel Ortega es uno de los pocos aliados de Venezuela en la región. La diplomática estuvo al frente de esa delegación desde 2015 .

Caracas, Venezuela/Estados Unidos designó el jueves a una nueva jefa de su misión diplomática para Venezuela, en un proceso para restablecer sus maltrechas relaciones bilaterales tras la caída del derrocado presidente Nicolás Maduro.

Washington y Caracas avanzan hacia la reanudación “gradual” de sus relaciones, rotas desde 2019, en la Venezuela pos-Maduro, de la que el presidente Donald Trump dice estar a cargo.

Delcy Rodríguez asumió el poder en Venezuela luego de que fuerzas estadounidenses lanzaran una operación militar el 3 de enero y capturaran a Maduro, de quien era vicepresidenta.

Desde entonces, dio un vuelco a la relación con Washington con acuerdos petroleros y liberación de presos políticos, mientras reorganiza el gabinete ministerial y los altos mandos militares. Laura Dogu aparece como jefa de misión en la página web oficial de la embajada estadounidense en Venezuela, información que confirmó a la AFP una fuente interna bajo condición de anonimato.

Dogu era embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, cuyo mandatario izquierdista Daniel Ortega es uno de los pocos aliados de Venezuela en la región. La diplomática estuvo al frente de esa delegación desde 2015.

Entre 2012 y 2015 fue subjefa de misión en la embajada estadounidense en Ciudad de México. Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada, cerrada desde 2019, entre ellos John McNamara, antecesor de Dogu.

Trump tiene en buena estima a Delcy Rodríguez e incluso invitó a la mandataria a una reunión en Estados Unidos, en fecha por determinar.

La agenda de Rodríguez incluye una reforma a la Ley de Hidrocarburos, que será tratada en primera discusión este jueves en el Parlamento venezolano, con el objetivo de facilitar negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares.

Sobre la liberación de presos políticos, la ONG Foro Penal contabiliza al 19 de enero un total de 777 detenidos, con 143 excarcelaciones desde el 8 de enero, cuando el gobierno anunció un “número importante” de liberaciones.

“Lucha estoica”

En la madrugada del jueves, las autoridades venezolanas excarcelaron al yerno de Edmundo González Urrutia, rival de Maduro en las cuestionadas elecciones de 2024.

Rafael Tudares está casado con una de las hijas de González Urrutia, candidato presidencial del 28 de julio de 2024, en sustitución de la líder opositora María Corina Machado, inhabilitada para participar.

Maduro fue proclamado reelecto. González Urrutia partió al exilio en España y denunció fraude. Su hija Mariana y Tudares permanecieron en el país. Tudares fue detenido el 7 de enero de 2025 por hombres encapuchados cuando llevaba a sus hijos a la escuela. Fue condenado a 30 años de cárcel por terrorismo, fallo que González calificó como “represalia”.

“Luego de 380 días de una detención arbitraria y más de un año de desaparición forzada, mi esposo ha regresado a casa”, escribió Mariana González en X.

“Ha sido una lucha estoica y muy dura”, añadió.

González Urrutia afirmó que la excarcelación refuerza sus llamados a la libertad de todos los detenidos injustamente y a garantías de no repetición.

“Sin temor alguno”

Delcy Rodríguez está encargada del gobierno mientras Maduro permanece preso en Nueva York, enfrentando un juicio por narcotráfico. La Constitución establece un período de seis meses antes de nuevas elecciones, pero Rodríguez ha asumido el control total del gobierno.

El miércoles reestructuró los mandos militares, nombrando generales en 12 de las 28 comandancias regionales. También designó a un exjefe del Sebin como responsable de su guardia presidencial y de la DGCIM. En el Foro de Davos, Trump elogió a Rodríguez, y la Casa Blanca anunció una visita oficial próxima.

“Estamos en un proceso de diálogo y trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno”, declaró Rodríguez. Venezuela sigue siendo aliada clave de Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel expresó su respaldo en una llamada telefónica. La mandataria continúa bajo sanciones de Washington, incluido el congelamiento de bienes.