EEUU saluda las reformas económicas liberales del nuevo gobierno boliviano

Washington, Estados Unidos/Estados Unidos “acoge con satisfacción” las reformas económicas anunciadas por el nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz, declaró este jueves el secretario de Estado, Marco Rubio, tras el fin de los subsidios a los combustibles en el país andino.

“Reconocemos que el camino por delante no será fácil. El pueblo boliviano ha soportado años de estancamiento económico, corrupción y mala gestión”, aseguró Rubio en ese comunicado.

El fin de los subsidios forma parte de un paquete de medidas extraordinarias, después de que el mandatario boliviano declarara el miércoles una “emergencia económica, financiera, energética y social”.

“Estados Unidos trabajará con el Gobierno de Bolivia para asegurar que estas reformas generen dividendos para el pueblo boliviano en el menor tiempo posible”, afirmó Rubio.

El nuevo gobierno boliviano, alineado con Washington, explicó que simplificará los impuestos, otorgará incentivos para la compra de maquinaria y liberará las exportaciones.

La Paz también exonerará de impuestos la repatriación de capitales.

“Funcionarios del gobierno estadounidense se encuentran actualmente en Bolivia buscando facilitar inversiones que fomenten la prosperidad de ambas naciones. Estados Unidos está listo para apoyar la transición de Bolivia”, aseguró Rubio.