La EMA aprueba fábrica de producción de vacuna AstraZeneca, origen de tensión con Londres

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó este viernes una fábrica de producción de la vacuna AstraZeneca contra el covid-19 en Holanda, que centra un diferendo entre Reino Unido y una Unión Europea enfrentada a problemas de suministro.

El regulador europeo indicó en un comunicado que también aprobó una fábrica de producción de la vacuna Pfizer/BioNTech en Marburgo, Alemania, y una planta de fabricación de la vacuna Moderna en Suiza.

"Se aprobó una nueva planta de fabricación para la producción de la sustancia activa de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca", señaló la EMA, que tiene su sede en Ámsterdam.

"La planta de Halix está ubicada en Leiden, Holanda, y elevará a cuatro el número total de lugares de fabricación autorizados para la producción de la sustancia activa de la vacuna", agregó.

Esta fábrica de Halix es objeto de discusiones entre la UE y el Reino Unido por el abastecimiento de vacunas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió el jueves que el laboratorio sueco-británico AstraZeneca, que solo entregó a la UE 30 de los 120 millones de dosis prometidas para el primer trimestre, deberá "ponerse al día y honrar [su] contrato" con el bloque "antes de poder exportar vacunas nuevamente".