Tras los anuncios formulados esta semana en la COP por Dinamarca y Portugal, el gobierno saliente de España se sumó al movimiento este miércoles con un plan definido a nivel nacional.

Antalya, Turquía/España acaba de definir su plan de salida de los combustibles fósiles, con un calendario por etapas hasta 2050, según anunciaron este miércoles fuentes conocedoras durante la COP31 de Turquía.

El abandono del petróleo, el carbón y el gas es uno de los temas divisivos de la cita de Antalya, con una pugna diplomática en curso para hacerlo figurar en una decisión política final, el viernes.

Brasil está promoviendo una hoja de ruta global con ideas para que cada país establezca su propio plan, y muchas delegaciones reivindican el legado de la conferencia de Santa Marta, en Colombia, donde cerca de 60 países se reunieron en abril para promover la causa.

Tras los anuncios formulados esta semana en la COP por Dinamarca y Portugal, el gobierno saliente de España se sumó al movimiento este miércoles con un plan definido a nivel nacional.

Las fuentes conocedoras del plan adelantaron a la prensa que, según el calendario, se prevé que en 2030 no se dedique más dinero público a proyectos relacionados con energías fósiles, y que todo vaya a renovables, que alimentarán en un 81% el sistema eléctrico.

En 2040 se espera haber recortado las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% respecto a 1990, y en 2050 se espera un 100% de uso de renovables en prácticamente todos los sectores de actividad.

El carbón es casi inexistente en el sistema energético español, que alcanzó en 2007 el tope de su consumo de combustibles fósiles.

Las mismas fuentes al tanto del proyecto indicaron que ven este plan como una "oportunidad" de ganar en seguridad energética tras la sacudida que supuso el casi cierre del estrecho de Ormuz, derivado de la guerra de Irán.

El gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez afronta elecciones legislativas frente a una derecha favorita en los sondeos el próximo 29 de noviembre, con lo que el modo concreto de tramitación del texto de abandono de los combustibles fósiles es de momento una incógnita.