EEUU intercepta el tercer petrolero con bandera panameña frente a las costas de Venezuela

Un nuevo petrolero de bandera panameña fue abordado por fuerzas estadounidenses ayer, cuando se dirigía a la costa de Venezuela, según medios internacionales, en medio de un bloqueo marítimo establecido por el Ejército de Estados Unidos.

Se trata del petrolero "Bella-1", que navegaba hacia Venezuela para recoger petróleo. Según CNN, está bajo sanciones de Estados Unidos por sus vínculos con el petróleo iraní. Funcionarios norteamericanos lo consideran parte de la flota fantasma que transporta petróleo de naciones sancionadas y se emitió una orden judicial para su incautación.

Esta es la tercera incursión contra una nave en las inmediaciones de aguas venezolanas en lo que va del mes de diciembre.

Anteriormente se informó que la Guardia Costera de Estados Unidos persiguió otra embarcación sancionada, el petrolero de nombre "Centuries" en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela.

Estados Unidos incautó un gran petrolero llamado Skipper, que había estado bajo sanciones por sus lazos con Irán, el 10 de diciembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 16 de diciembre un bloqueo de "buques petroleros sancionados" que navegan hacia y desde Venezuela, exigiendo la devolución de activos estadounidenses supuestamente robados en el país sudamericano rico en petróleo.

Estados Unidos ha desplegado en el Caribe una flota de naves de guerra en el contexto de una operación contra el narcotráfico, la cual Caracas señala de ser una campaña de presión para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Estados Unidos lleva meses construyendo un importante despliegue militar en el Caribe con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico en América Latina, pero con un énfasis particular en Venezuela.

El ejército estadounidense también ha llevado a cabo una serie de ataques aéreos contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental desde septiembre. Los críticos han cuestionado la legalidad de los ataques, que han dejado más de 100 muertos.

