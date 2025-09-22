EEUU sanciona a la esposa del juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes

El Departamento del Tesoro ya había sancionado al alto magistrado el 30 de julio, por sus investigaciones que acabaron desembocando en la histórica condena a Bolsonaro.

Washington, Estados Unidos/Estados Unidos sancionó a Viviane Barci de Moraes, la esposa del juez de la corte suprema brasileña Alexandre de Moraes, así como a una empresa jurídica vinculada a la familia, según una publicación este lunes en un organismo del Departamento del Tesoro.

La Oficina de Controles de Activos Extranjeros (OFFAC) incluyó en su listado de personas sancionadas a la esposa del juez que lideró las investigaciones contra el expresidente Jair Bolsonaro y a Lex, Instituto de Estudios Jurídicos, con sede en Sao Paulo.

El Departamento del Tesoro ya había sancionado al alto magistrado el 30 de julio, por sus investigaciones que acabaron desembocando en la histórica condena a Bolsonaro.

Las sanciones aplicadas en el marco de la ley Magnitsky implican que Viviane Barci de Moraes y la empresa Lex no podrán efectuar ninguna actividad económica que involucre a un ciudadano o empresa estadounidense, así como el bloqueo de activos y la suspensión del visado.

La ley Magnitsky fue aprobada en honor de un abogado ruso, Sergei Magnitsky, que denunció la corrupción estatal en su país y que murió en la cárcel.

Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por la Corte Suprema a causa de un intento de golpe de Estado en enero de 2023, tras perder las elecciones.

Estados Unidos consideró las investigaciones contra el exmandatario una "caza de brujas", y tras el anuncio de la condena, el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que habría nuevas medidas contra el gobierno izquierdista de Luiz Inácio Lula da Silva.