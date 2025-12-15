Estatal Petróleos de Venezuela denuncia 'ataque cibernético'

PDVSA rechazó en el comunicado del lunes la "acción deleznable, orquestada por intereses extranjeros en complicidad con factores apátridas".

Caracas, Venezuela/La empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) denunció el lunes un "ataque cibernético dirigido a detener su operatividad" en una acción coordinada por "intereses extranjeros", en momentos en que la crisis con Estados Unidos se agudiza tras la incautación de un buque con crudo venezolano.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció la semana pasada que su país había tomado posesión de un petrolero frente a las costas de Venezuela, un hecho sin precedentes en el pulso entre Washington y Caracas, que lo consideró un "acto de piratería internacional".

"La empresa fue objeto de un ataque cibernético dirigido a detener su operatividad. Gracias a la pericia del talento humano de PDVSA, las áreas operativas no sufrieron afectación alguna, siendo reducido a un ataque a su sistema administrativo", indicó la estatal petrolera en un comunicado.

"Se mantiene la continuidad operativa de la industria mediante la implantación de protocolos seguros" tanto para suplir la demanda de PDVSA en su "mercado interno" como "sus compromisos de exportación", precisó el texto.

La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos venezolana, Delcy Rodríguez, había pedido el sábado a los trabajadores petroleros "estar atentos ante cualquier intento de sabotaje o guerra digital contra la industria", según un mensaje de PDVSA difundido en Telegram.

Además, solicitó al personal enfocarse en "extremar la vigilancia" en "la seguridad física de las instalaciones y la protección cibernética de las operaciones", según el mensaje, posteriormente borrado de la plataforma de mensajería.

PDVSA rechazó en el comunicado del lunes la "acción deleznable, orquestada por intereses extranjeros en complicidad con factores apátridas".

El gobierno de Trump lleva más de tres meses ejerciendo presión sobre Venezuela, con un importante despliegue naval en el Caribe y ataques letales contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes que han causado la muerte de casi 90 personas.

Caracas considera que la operación busca en realidad derrocar al presidente Nicolás Maduro, cuya reelección Washington considera ilegítima.

No obstante, la incautación del petrolero es algo inédito en esta crisis.

Según Washington, el buque transportaba petróleo venezolano y había sido sancionado por el Tesoro de Estados Unidos en 2022 por presuntos vínculos con los Guardianes de la Revolución iraní y Hezbolá.

El principal recurso de Venezuela es el crudo, que ha estado sometido a un embargo estadounidense desde 2019.

Esto obliga al país a colocar su producción en el mercado negro a precios sensiblemente más bajos, destinada en particular a países asiáticos.