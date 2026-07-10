Al menos 11 fallecidos y 19 personas sin localizar en un voraz incendio en el sur de España

El incendio, que continúa fuera de control y ya figura entre los más devastadores de la historia reciente de España, también ha dejado ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad.

Un potente incendio forestal que se propagó a gran velocidad en la provincia de Almería, en el sur turístico de España, dejó 11 personas fallecidas cuando intentaban escapar de las llamas, muchas de ellas presuntamente extranjeras. Además, 19 personas continúan desaparecidas, según el balance provisional divulgado este viernes.

El fuego se extendió rápidamente el jueves en la zona de Los Gallardos, un área de difícil acceso, con barrancos y viviendas dispersas entre zonas forestales, lo que dejó atrapadas a varias personas que trataban de huir, de acuerdo con las primeras investigaciones.

"En este momento contabilizamos 11 fallecidos", informó el consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, desde la zona del siniestro.

El funcionario subrayó que se trata de un balance provisional.

"Estamos ante una situación que solamente podemos calificar de tragedia", afirmó.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, indicó en una entrevista con la radio andaluza que 19 personas permanecen "sin localizar".

El incendio, que continúa fuera de control y ya figura entre los más devastadores de la historia reciente de España, también ha dejado ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad.

Moreno Bonilla explicó que la rápida propagación del fuego convirtió esta zona montañosa, situada a pocos kilómetros de la costa mediterránea, en "una especie de ratonera".

Antonio Sanz añadió que la mayoría o la totalidad de las víctimas mortales podrían ser extranjeras, aunque aclaró que esa información no podrá confirmarse hasta completar el proceso de identificación.

"No son recomendaciones, son instrucciones"

Según las primeras investigaciones, cuatro de las víctimas fueron halladas dentro de un vehículo con el volante a la derecha, lo que hace pensar que podrían ser ciudadanos británicos, aunque ese dato aún no ha sido confirmado oficialmente.

Las otras siete personas habrían intentado escapar a pie por los caminos escarpados de la zona, pero quedaron rodeadas por las llamas.

El alcalde del municipio de Bédar, Ángel Francisco Collado, explicó que las autoridades alertaron a los residentes casa por casa, aunque un grupo de personas decidió no seguir las recomendaciones de otros vecinos.

"Siete han fallecido", lamentó.

Antonio Sanz insistió en la importancia de seguir las indicaciones oficiales durante una emergencia.

"Es muy importante siempre atender a las instrucciones y a los mensajes de las autoridades", señaló.

"No son recomendaciones, son instrucciones. Si las autoridades indican que hay que evacuar y dicen por dónde hay que evacuar, es clave", añadió.

Más de 400 efectivos participan en las labores de extinción, entre ellos 150 bomberos regionales, medios aéreos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El incendio ha consumido ya 3.150 hectáreas, mientras que las autoridades reconocen que las tareas de control son muy complejas debido a la difícil orografía del terreno.

Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego se originó tras la caída de una línea eléctrica sobre vegetación seca y se propagó rápidamente impulsado por el viento.

Además, numerosas personas permanecen evacuadas, de las cuales cerca de 200 reciben atención en distintos puntos habilitados por los municipios.

"Tristeza"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó en la red social X su "enorme tristeza y desolación" por las consecuencias del incendio en Almería e hizo un llamado a la población a extremar las precauciones.

La Casa Real española también manifestó su "tristeza y pesar a las familias" de las víctimas y de las personas afectadas.

El incendio comenzó cuando España salía de una intensa ola de calor, con temperaturas extremas que llevaron a activar alertas meteorológicas de nivel naranja en varias zonas de Andalucía.

En los últimos años, el país ha registrado olas de calor cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas, con temperaturas que superan con frecuencia los 40 °C, creando condiciones favorables para grandes incendios forestales.

Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, los incendios consumieron casi 400.000 hectáreas en España durante el año pasado, la cifra más alta registrada hasta la fecha.