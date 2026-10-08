Ataque con misiles rusos destruye dos autobuses en Ucrania y deja decenas de bajas

La policía indicó que los autobuses fueron alcanzados por una bomba planeadora. Además, otras tres personas murieron en una localidad cercana a consecuencia de bombardeos, según los servicios de emergencia.

Al menos 30 personas murieron este jueves cuando un bombardeo ruso alcanzó dos autobuses en Kramatorsk, una ciudad próxima a la línea del frente en el este de Ucrania, en uno de los ataques más mortíferos de las últimas semanas, según las autoridades ucranianas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, prometió que el ataque "no quedará sin respuesta".

Imágenes difundidas por las autoridades locales mostraron los restos calcinados de los vehículos, así como cuerpos y escombros dispersos sobre la calle.

"Rusia intenta destruir toda vida en el Donbás y el mundo debe responder a ello", escribió Zelenski en Telegram, advirtiendo que el balance de víctimas podría aumentar.

La policía indicó que los autobuses fueron alcanzados por una bomba planeadora. Además, otras tres personas murieron en una localidad cercana a consecuencia de bombardeos, según los servicios de emergencia.

"La magnitud y el modo de estos ataques -asesinando e hiriendo a personas en autobuses, en sus hogares y trabajos, en distintas zonas del país- es reprobable", declaró en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

El ataque tuvo lugar un día después de que un misil ruso destruyera un edificio residencial de cinco plantas en Priluki, en la región de Chernígov, causando 22 muertos, entre ellos cinco niños.

"Los rusos están atacando deliberadamente a civiles", denunció el gobernador de la región oriental de Donetsk, Vadim Filashkin, quien acusó a Moscú de violar "toda regla de guerra y norma del derecho internacional humanitario".

"Una vez más, los rusos atacaron una localidad donde no hay absolutamente ningún objetivo militar", denunció el Consejo de la ciudad de Kramatorsk.

Kramatorsk, que tenía 150.000 habitantes antes de la guerra, es una de las ciudades importantes que Rusia no ha capturado en Donetsk, una región que Moscú considera como parte de su territorio.

Kiev, en modo "supervivencia"

La situación de seguridad también se ha agravado en la capital, Kiev, que ha sufrido ataques cada vez más intensos, incluidos bombardeos con misiles balísticos, misiles de crucero y drones a reacción.

El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, indicó que solo este jueves murieron tres personas y otras 14 resultaron heridas.

Durante una entrevista con la AFP, Klitschko comentó que los bombardeos rusos hicieron que la capital entre en modo "supervivencia" ante la llegada del frío, en una ciudad en la que millones de personas se quedaron sin calefacción el invierno pasado por culpa de los ataques de Moscú.

Los ataques rusos de estos últimos días comportaron cortes de agua y de electricidad en la capital, y los periodistas de la AFP han constatado que algunos comercios están recurriendo a generadores eléctricos.

Este jueves, el metro de la capital anunció que había suspendido la circulación debido a dificultades en la red eléctrica.

"Cada día trae nueva información sobre edificios destruidos, personas heridas o trágicamente asesinadas. Los bombardeos sobre nuestra ciudad se intensifican", lamentó Klitschko.

El "Google ruso", atacado

En paralelo, Ucrania aumentó sus ataques en territorio ruso, donde suele apuntar contra refinerías y depósitos de petróleo, además de almacenes comerciales. También suele atacar a navíos en el mar Negro.

Este jueves, por primera vez, un dron ucraniano alcanzó un centro de datos del gigante tecnológico ruso Yandex, en la región de Riazan, indicó la empresa a la AFP.

Yandex, apodado el "Google ruso", es el principal motor de búsqueda en lengua rusa y se utiliza mucho para servicios como los taxis y la mensajería.

En medio de la escalada de bombardeos por parte de ambas partes, las gestiones diplomáticas que reanudaron hace poco los estadounidenses no han dado frutos, pese a que los emisarios de Donald Trump viajaran a Kiev y a Moscú en septiembre para reactivar las negociaciones.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que Rusia y Ucrania están en un punto muerto, lo que podría llevar a una o a ambas partes a intensificar los combates para romper el estancamiento.

Según él, este bloqueo puede desembocar en "una solución negociada, en la que cada bando debe renunciar a algo para obtener la paz" o en "una escalada" que "podría acabar por adoptar la forma de una campaña de sabotaje en países vecinos que son miembros de la OTAN".

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