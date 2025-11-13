La economía británica se desacelera a dos semanas del anuncio de su presupuesto anual

La prensa británica lleva semanas especulando sobre un posible aumento del impuesto sobre la renta, lo que pondría en entredicho una promesa formulada por los laboristas antes de su regreso al poder en julio de 2024.

Inglaterra/La economía británica se volvió a desacelerar en el tercer trimestre y su PIB solo aumentó un 0,1%, un nuevo revés para el gobierno laborista a dos semanas del anuncio de su presupuesto anual, con posibles subidas de impuestos y recortes.

La Oficina Nacional de Estadística (ONS) informó este jueves de ese leve crecimiento del PIB. En el primer trimestre del año, la economía británica creció un 0,7% y 0,3% en el segundo, debido sobre todo a los aranceles de Donald Trump.

Este crecimiento, inferior a las expectativas de los analistas consultados por Bloomberg, que preveían un 0,2 %, aumenta aún más la presión sobre la ministra de Finanzas, Rachel Reeves.

La titular de la cartera de Economía, que ha prometido equilibrar las cuentas públicas sin asfixiar unas finanzas debilitadas, presentará su proyecto de presupuesto el 26 de noviembre.

Sin embargo, un crecimiento tan débil limita sus márgenes de maniobra, al frenar los ingresos fiscales y la capacidad de financiar el gasto público.

"Esto dibuja el panorama de una economía que comenzó el año 2025 con fuerza, pero que hoy está perdiendo gran parte de su impulso", subraya Lindsay James, analista de Quilter, para quien el presupuesto será "crucial para lo que venga después".

"La incertidumbre en torno a posibles subidas de impuestos y los persistentes rumores de que los empleadores volverían a ser el objetivo corren el riesgo de sofocar la frágil confianza de las empresas y de hacer aumentar el desempleo", estima Lindsay James.

La prensa británica lleva semanas especulando sobre un posible aumento del impuesto sobre la renta, lo que pondría en entredicho una promesa formulada por los laboristas antes de su regreso al poder en julio de 2024.

Un retroceso en una promesa electoral tan simbólica como la del impuesto sobre la renta oscurecería aún más el horizonte político de los laboristas, que ya se han visto afectados por numerosos recortes presupuestarios anunciados el año pasado.