Macron afirma que el acuerdo UE-Mercosur 'no puede firmarse'

Bruselas, Bélgica/El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió el jueves en Bruselas que su país no apoyará el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur sin mayores salvaguardias para sus agricultores.

"Quiero decirle a nuestros agricultores, que manifiestan con claridad la posición francesa desde el inicio: consideramos que las cuentas no cuadran y que este acuerdo no puede firmarse", declaró Macron a periodistas antes de una cumbre de la UE.

Adelantó que Francia se opondrá a cualquier "intento de forzar" la adopción del pacto comercial con el bloque suramericano.