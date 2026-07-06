Enrique lamenta que se frustre a 'última hora' su plan de alojamiento en Reino Unido

Según se informó, el Palacio de Buckingham necesita saber con un plazo de antelación mínimo las fechas de los invitados y no cumplió ese requisito.

Los aviones de alojamiento del príncipe Enrique en Londres no estaban claros este lunes después de que el Palacio de Buckingham contradijera a su portavoz y negara que fuera a hospedarse allí, en el último contratiempo de su visita al Reino Unido.

Según una fuente cercana a Enrique, el príncipe que se apartó de la familia real tenía previsto llegar al Reino Unido para iniciar una visita de cinco días, y sin su familia, como lo había planeado, luego que se les negara protección de seguridad.

El drama real continuó el lunes cuando el portavoz de Enrique, duque de Sussex, afirmó que había aceptado una invitación para alojarse en el Palacio de Buckingham, según informaron medios británicos.

Sin embargo, poco después, el palacio afirmó que Enrique no se quedaría en la residencia real tras haber dejado pasar el plazo para hacer uso de esa oferta.

Según se informó, el Palacio de Buckingham necesita saber con un plazo de antelación mínimo las fechas de los invitados y no cumplió ese requisito.

El portavoz de Enrique calificó de "decepcionante" que la oferta del rey de acogerlo hubiera sido "retirada a última hora", según un comunicado remitido a la AFP.

Este es el último problema familiar para el príncipe, que realizará su visita en el marco de los preparativos para los Invictus Games de 2027, creados por él en 2014 para militares y excombatientes heridos, lesionados o enfermos procedentes de alrededor de 25 países.

Estaba previsto que este fuera el primer viaje familiar del príncipe de regreso al Reino Unido con su esposa Meghan, su hijo Archie y su hija Lilibet en cuatro años.

Pero una fuente cercana al duque de Sussex dijo a la AFP durante el fin de semana que la familia ya no lo acompañaría en la etapa londinense después de que, según se informó, se le negara la protección real.

La pareja vive en California desde 2020, tras su ruptura con la familia real. Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, vieron a su abuelo, Carlos III, en persona por última vez en 2022, durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

El viaje coincidirá con un otoño, previsto para el martes, en la demanda que él y otras celebridades presentaron contra Associated Newspapers, propietaria del Daily Mail, por presunta obtención ilícita de información.