Erupción volcánica cerca de la capital de Islandia

Islandia/Un volcán entró en erupción este viernes en Islandia a unos 40 km de la capital, Reikiavik, informó la Agencia meteorológica islandesa, mientras una nube roja iluminaba el cielo.

"Ha comenzado una erupción volcánica en Fagradalsfjall. El vuelo aéreo está en código rojo, pero los sismógrafos registran muy pocas turbulencias", escribió la agencia en Twitter.

El sistema volcánico de Krysuvik se encuentra al sur de la montaña Fagradalsfjall, en la península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia.

"La Agencia Meteorológica recibió la primera notificación a las 21H40 GMT. La erupción fue confirmada por cámaras web e imágenes vía satélite", precisó la agencia en su página web.

El aeropuerto internacional islandés de Keflavik y el pequeño puerto pesquero de Grindavik se hallan a pocos km de distancia, pero la zona está deshabitada y no se prevé que la erupción suponga un peligro.