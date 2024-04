Eslovaquia elige presidente dividida sobre el apoyo a la vecina Ucrania.

Bratislava, Eslovaquia/Los eslovacos eligen este sábado a su próximo jefe de Estado, en la segunda vuelta de una reñida elección presidencial marcada por las divisiones sobre la pertinencia del apoyo a la vecina Ucrania.

Los dos candidatos finalistas son el exministro de Exteriores Ivan Korcok, prooccidental, y Peter Pellegrini, presidente del Parlamento y afín al gobierno de Bratislava, que tras su llegada al poder en octubre cortó la ayuda militar a Ucrania, con la que Eslovaquia comparte una pequeña frontera.

La elección se anuncia muy ajustada, ya que los sondeos del instituto Focus dan un 51% de intención de voto a Pellegrini, de 48 años, y un 49% a Korcok, de 60 años. El vencedor sucederá a la presidenta saliente, Zuzana Caputova, que decidió no solicitar un segundo mandato.

El antieuropeo y prorruso Stefan Harabin, que hace dos semanas quedó tercero en la primera vuelta con un 12% de votos, no apoyó a ninguno de los dos candidatos finales. "Es poco probable que Ivan Korcok recupere sus votos", dice a AFP el politólogo Tomas Koziak.

Según un sondeo de la agencia AKO, más de dos tercios de los votantes de Harabin apoyarán al candidato Peter Pellegrini. En Eslovaquia, el jefe del Estado tiene funciones esencialmente protocolarias, aunque es el responsable de ratificar los tratados internacionales, nombra a los principales jueces y ejerce como comandante en jefe del ejército. Igualmente, puede oponer su veto a las leyes adoptadas por el Parlamento.

"Salvar al gobierno"

La invasión rusa de Ucrania hace más de dos años se convirtió en un importante tema de campaña en este país centroeuropeo de 5,4 millones de habitantes, miembro de la UE y de la OTAN. Especialmente desde que el primer ministro populista Robert Fico, aliado de Pellegrini, cuestionó la soberanía de Kiev y pidió hacer la paz con Moscú.

Pellegrini fue ministro en los anteriores gobiernos de Fico e incluso lo reemplazó al frente del ejecutivo en 2018. "Me presento a la presidencia para salvar el gobierno de Robert Fico", declaró así Pellegrini en un debate televisivo con Korcok. "Usted quiere proteger el gobierno. Yo quiero proteger a Eslovaquia", le replicó su rival. El gobierno que funge desde octubre, compuesto del partido Smer de Fico, la formación Hlas de Pellegrini y el pequeño partido de extrema derecha SNS, interrumpió la ayuda militar a Ucrania.

"Ivan Korcok es un belicista que apoyará sin dudar todo lo que Occidente le diga, incluyendo el arrastrar a Eslovaquia a la guerra", afirmó Fico en un video. "La escena política eslovaca está dividida entre quienes apoyan proseguir la guerra a toda costa, y quienes exigen el inicio de negociaciones de paz", declaró Pellegrini a AFP. "Yo pertenezco a la segunda categoría", aclaró. Korcok, muy crítico con el gobierno de Fico y apoyado por la oposición, se muestra decididamente a favor de Kiev. "La Federación Rusa ha pisoteado el derecho internacional (...) Yo no creo que Ucrania tenga que renunciar a una parte de su territorio para lograr la paz", declaró Korcok a AFP.

"Yo no quiero que Fico y sus amigos lo acaparen todo en Eslovaquia, por eso he optado por Ivan Korcok. Es un auténtico político demócrata", declaró a AFP Frantisek Hazik, un hombre de 31 años que trabaja en la capital Bratislava. La pensionista Helena Vaclavova, de 67, lo tiene claro también: "Yo sé que Peter Pellegrini solo quiere cosas buenas para el país, así que lo he votado. Nos defenderá de todo, y será un buen presidente". Los colegios electorales abrieron a las 05H00 GMT y cierran a las 20H00 GMT. Los resultados se esperan hacia la medianoche.