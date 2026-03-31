España, dividida entre posibles efectos positivos y amenazas al turismo por la guerra en Oriente Medio

El turismo representa "el 12,3 % del PIB" de España, segundo destino mundial el año pasado con la cifra récord de 97 millones de visitantes, recordó Hereu.

Madrid, España/El Gobierno español se mostró el martes dividido entre la posibilidad de que la guerra en Oriente Medio influya "positivamente" o suponga una "amenaza" para el turismo, un sector clave en una de las economías más dinámicas de Europa.

"Tenemos diferentes factores; unos pueden influir positivamente en la evolución del turismo en los próximos meses, pero a la vez hay otros factores que son una amenaza en la evolución del crecimiento que estábamos teniendo", dijo el ministro de Turismo, Jordi Hereu, en la conferencia de prensa posterior al consejo de ministros.

El turismo representa "el 12,3 % del PIB" de España, segundo destino mundial el año pasado con la cifra récord de 97 millones de visitantes, recordó Hereu.

La situación actual hace que pueda darse un movimiento de turistas de Oriente Medio al "Mediterráneo occidental, pero también hay factores como el encarecimiento de la energía, que se traslada en el encarecimiento del transporte aéreo, que representa casi el 90% de las llegadas del turismo internacional", añadió.

Hereu destacó que se está viviendo "un fenómeno de reservas de última hora" en España, con "una mayor demanda de conectividad directa entre China, Europa y España".

España, que se benefició de los importantes fondos del plan de recuperación europeo post-Covid, lleva varios años aprovechando al máximo la bonanza que aportan el turismo, la inversión empresarial y el fuerte consumo de los hogares.

Pero la guerra en Oriente Medio hace temer un repunte de los precios, ya que la inflación ya se disparó al 3,3 % en marzo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en un país donde el coste de la vida —y sobre todo de la vivienda— sigue siendo la principal preocupación de los españoles.

El viernes pasado, el Banco de España alertó sobre una posible desaceleración significativa de la actividad en el país, a pesar de ser una de las economías más dinámicas de Europa, con un crecimiento que la institución monetaria prevé para este año en un 2,3 %.