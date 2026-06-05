Francia cuestiona su sistema judicial tras el presunto asesinato de una niña

Tras varios días de búsqueda, los investigadores hallaron el jueves un cadáver con ropa similar a la que llevaba la menor desaparecida en un silo agrícola abandonado. Ahora se realiza la identificación formal del cuerpo y se investigan las causas de la muerte.

El gobierno francés busca este viernes cómo responder a las críticas por los fallos del sistema judicial que habrían permitido la desaparición de una niña de 11 años a manos de un hombre con denuncias previas por agresiones sexuales.

El caso de Lyhanna conmocionó a Francia. La menor desapareció el 29 de mayo en el pequeño pueblo de Fleurance, en una zona rural del suroeste del país. La última vez que fue vista con vida fue cuando subía al automóvil del acusado, padre de una amiga de la niña.

Tras varios días de búsqueda, los investigadores hallaron el jueves un cadáver con ropa similar a la que llevaba la menor desaparecida en un silo agrícola abandonado. Ahora se realiza la identificación formal del cuerpo y se investigan las causas de la muerte.

El principal sospechoso, Jérôme B., había trabajado en la explotación agrícola donde fue encontrado el cuerpo, según un responsable del sector. Días antes del hallazgo, había sido acusado de secuestro y enviado a prisión preventiva.

Al conocerse el descubrimiento del cadáver, la incomprensión dio paso a la indignación en esta localidad de 6.000 habitantes, donde "todo el mundo se conoce", aseguró a la AFP Natacha Berthonneau, de 57 años.

"Hace días que no duermo", confesó.

"Si la justicia hubiera hecho mejor su trabajo, quizás se habría podido evitar esta tragedia", señaló Stéphane, un vecino de 65 años que teme que el cuerpo encontrado sea el de Lyhanna.

"Deficiencias"

Desde principios de semana, las revelaciones sobre el detenido de 41 años, quien acumulaba varias denuncias, han generado indignación y cuestionamientos sobre el funcionamiento de la justicia francesa.

"Está claro que ha habido un fallo y que no podemos ignorar que se han puesto de manifiesto deficiencias. Ahora hay que aclararlas", afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron, quien también expresó su "solidaridad" con la familia de Lyhanna.

Según la fiscal local, Clémence Meyer, la madre de una joven de 17 años presentó una denuncia contra el sospechoso en diciembre de 2017 tras descubrir que mantenía una relación con su hija desde hacía varios meses. Sin embargo, el caso fue archivado en 2018 después de que la adolescente asegurara que la relación era consentida.

En enero de 2022 se presentó una nueva denuncia en el norte de Francia por presuntos hechos de violación contra una menor de 15 años, ocurridos en 2020 en la vivienda del sospechoso. No obstante, la investigación fue archivada en mayo de 2024 por falta de pruebas suficientes.

La fiscal añadió que la madre de otra menor, nacida en 2014, interpuso una tercera denuncia en agosto de 2025 por presuntas violaciones ocurridas entre septiembre de 2024 y mayo de 2025 en el domicilio del acusado.

Desde que se presentó esta última denuncia, el sospechoso nunca fue interrogado.

Lluvia de críticas

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, sostuvo este viernes una reunión con los ministros de Justicia e Interior para analizar los posibles errores cometidos por el sistema judicial en este caso.

Según sus servicios, solicitó que las conclusiones de una investigación administrativa abierta sobre el caso sean entregadas en un plazo de 15 días.

Por su parte, la gendarmería ordenó el jueves a sus agentes revisar y enumerar todos los procedimientos relacionados con casos sensibles que involucren a menores. Además, el ministro de Justicia convocó para el lunes a todos los fiscales generales del país.

Mientras se esperan los resultados de la autopsia, varios posibles candidatos a las elecciones presidenciales de 2027 —a las que Macron no podrá presentarse— han cuestionado la forma en que la justicia aborda los testimonios de menores de edad.

"Este terrible drama podía y debía haberse evitado", escribió en la red social X el líder ultraderechista Jordan Bardella, quien encabeza las encuestas de intención de voto para la primera vuelta.

Según la comisión independiente Civiise, solo el 7% de las denuncias de violencia sexual contra menores y el 3% de las denuncias por violación de niños y adolescentes terminan en una condena.

La organización estima que cerca de 160.000 menores son víctimas de agresiones sexuales cada año en Francia.

"El 73% de las denuncias por violencia sexual contra menores se archivan sin más trámite", declaró a la AFP Denis Roth-Fichet, secretario general de Civiise, quien considera que este tipo de violencia "es la gran olvidada de la justicia francesa".