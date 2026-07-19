España vs Argentina final Mundial 2026| Estadísticas del primer tiempo

Panamá/España y Argentina se marchan a los vestuarios con un empate sin goles (0-0) tras unos primeros 45 minutos donde la Roja monopolizó el esférico, pero la Albiceleste logró desactivar el peligro a base de rigor defensivo y pierna fuerte.

El guion del partido quedó claro desde el pitido inicial. El conjunto español se adueñó del ritmo del encuentro registrando un 51% de posesión y tejiendo un total de 324 pases (284 de ellos completados), buscando pacientemente desarmar el bloque argentino. Por su parte, Argentina aceptó un rol más reactivo (45% de posesión y 191 pases), apostando por la presión alta que le permitió provocar 16 pérdidas en campo rival, aunque pagando el precio de la fricción: cometió 10 faltas, recibió 9 y ya cuenta con una tarjeta amarilla en su expediente.

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Monólogo sin contundencia y muralla albiceleste

A pesar del control absoluto de la distribución y de haber volcado el juego por las bandas con 9 centros al área (ninguno conectado con éxito), a España le costó perforar el área penal. De los dos únicos remates a puerta de todo el primer tiempo —ambos de la escuadra europea—, uno llegó desde fuera del área y el otro desde el interior, pero ninguno logró romper el muro defensivo ni mover el marcador.

Argentina, maniatada en la creación y castigada por las imprecisiones (solo completó 149 pases), no registró disparos entre los tres palos ni pisó las esquinas, marchándose al descanso con cero saques de córner frente a los dos ejecutados por los europeos.

El 0-0 refleja la victoria de las defensas sobre los ataques. Quedan 45 minutos en los que España deberá traducir su posesión en ocasiones claras, mientras que Argentina necesitará ajustar la precisión en sus transiciones si quiere inquietar la portería rival. La Copa del Mundo sigue buscando dueño.

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Desgloce en números

Ataque

Posesión del balón

España: 51%

Argentina: 45%

4% en disputa

Gol

España: 0

Argentina: 0

Encajados

España: 0

Argentina: 0

Dentro del área penal

España: 0

Argentina: 0

Fuera del área penal

España: 0

Argentina: 0

Asistencias

España: 0

Argentina: 0

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Remates a puerta

Total

España: 2

Argentina: 0

A puerta

España: 2

Argentina: 0

Fallidos

España: 0

Argentina: 0

Dentro del área penal

España: 1

Argentina: 0

Fuera del área penal

España: 1

Argentina: 0

Disciplina

Tarjetas amarillas

España: 0

Argentina: 1

Tarjetas rojas

España: 0

Argentina: 0

Faltas recibidas

España: 6

Argentina: 9

Fueras de juego

España: 2

Argentina: 1

Distribución

Pases

España: 324

Argentina: 191

Pases completados

España: 284

Argentina: 149

Centros

España: 9

Argentina: 1

Centros completados

España: 0

Argentina: 0

Jugadas a balón parado

Saques de esquina

España: 2

Argentina: 0

Lanzamientos de falta

España: 10

Argentina: 9

Penaltis marcados

España: 0

Argentina: 0

Defensa

Autogoles

España: 0

Argentina: 0

Pérdidas de balón provocadas

España: 12

Argentina: 16