Agroferias del IMA llegarán esta semana a Chame y Capira

En ambas sedes, la atención al público iniciará a partir de las 8:00 a.m.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará esta semana dos agroferias en la provincia de Panamá Oeste, donde los residentes podrán adquirir productos a precios accesibles.

La primera jornada se llevará a cabo el lunes 20 de julio en la Casa Comunal de El Líbano, en el distrito de Chame. Mientras que el martes 21 de julio, la agroferia se trasladará al Jardín Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira.

En ambas sedes, la atención al público iniciará a partir de las 8:00 a.m.

El IMA recordó a los asistentes que deben presentar su cédula de identidad personal y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras.

Estas jornadas forman parte del programa de agroferias que impulsa la institución para facilitar el acceso de la población a alimentos de la canasta básica y promover el consumo de productos nacionales.