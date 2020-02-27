Estonia confirma su primer caso de coronavirus

De acuerdo con la prensa, el iraní llegó a Estonia en un autobús procedente de Riga, la capital de Letonia.

Estonia registró un primer caso de contagio del nuevo coronavirus, un hombre que regresó el miércoles de Irán, su país de origen, anunció este jueves el ministro estonio de Asuntos Sociales, Tanel Kiik.

El hombre fue hospitalizado, indicó el ministro.

Según la prensa, el iraní llegó a Estonia en un autobús procedente de Riga, la capital de Letonia.

Más de 140 personas, entre ellas el viceministro de Salud, fueron contagiadas con el nuevo coronavirus en Irán y 19 de ellas fallecieron.