Francia celebra segunda vuelta de reñidas elecciones municipales

La extrema derecha espera conquistar por su parte varias ciudades en el sureste de Francia, como Marsella, Tolón y Niza, lo que confirmaría su implantación en el panorama político un año antes de la presidencial de 2027.

París, Francia/Los franceses volvieron este domingo a las urnas para la segunda vuelta de unas reñidas elecciones municipales en la mayoría de ciudades, entre ellas París, donde la izquierda podría perder tras 25 años en el poder.

La extrema derecha espera conquistar por su parte varias ciudades en el sureste de Francia, como Marsella, Tolón y Niza, lo que confirmaría su implantación en el panorama político un año antes de la presidencial de 2027.

"Los resultados definitivos de estos comicios locales ofrecerán valiosas indicaciones sobre el estado de ánimo de los franceses" de cara a la cita electoral reina, según el diario Le Monde.

Un 48,10% de electores ya habían votado cuando faltaban tres horas para el cierre de los colegios, según el Ministerio del Interior. Las miradas están puestas en la estimación final, máxime cuando la primera vuelta registró la semana pasada la abstención más alta en unas municipales por detrás de 2020, celebradas en plena pandemia.

La campaña estuvo marcada por una fuerte tensión entre los partidos, cuando Francia vive una profunda crisis política desde las legislativas anticipadas de 2024 que dejaron tres bloques sin mayorías: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

Con Marine Le Pen inhabilitada, el eurodiputado ultraderechista Jordan Bardella lidera según los sondeos la carrera por suceder al presidente centroderechista, Emmanuel Macron, que ya no puede presentarse.

Las alianzas en la izquierda y en el centroderecha serán claves para disputar a la ultraderecha el balotaje de 2027 y, en este sentido, las municipales darán las primeras indicaciones sobre el equilibrio de fuerzas en cada bloque.

"Diferencia ajustada"

En París, el diputado socialista Emmanuel Grégoire encabezó la primera vuelta en coalición con ecologistas y comunistas con un 37,98% de votos, seguido de la mediática exministra conservadora Rachida Dati (25,46%).

Otros tres candidatos se clasificaron para la segunda vuelta, pero solo una se mantuvo: Sophia Chikirou, diputada del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, que obtuvo 11,72% de votos.

Grégoire rechazó aliarse con Chikirou tras las polémicas con LFI durante la campaña, mientras que Dati fusionó su lista con un candidato de centroderecha y sus chances aumentaron con la retirada de la ultraderechista Sarah Knafo.

Grégoire acusó a Macron de haber "intervenido" para "ayudar a la retirada de Sarah Knafo" y beneficiar así a su exministra de Cultura. El presidente lo negó, pero el diario Le Monde aseguró que fuentes de su entorno lo confirman.

La incertidumbre planea sobre quién sucederá a la socialista Anne Hidalgo, que renunció a presentarse a un tercer mandato tras 12 años en el cargo, durante los cuales transformó París para adaptarla al cambio climático.

"Es importante [votar] porque la diferencia entre la izquierda y la derecha es muy ajustada", aseguró a AFP Patrice Laurent, un votante de 77 años en el barrio de Stalingrad, en el noreste de París.

¿Marsella, ultraderechista?

Una victoria de una derecha unida en París sería un importante éxito de cara a 2027, ante una izquierda desunida. Socialistas, ecologistas y LFI sí lograron unirse en otras ciudades como Lyon y Toulouse, cuyos resultados se seguirán también de cerca.

La izquierda tampoco logró aliarse en Marsella, a orillas del Mediterráneo, pero LFI decidió retirarse de la segunda vuelta para impedir la victoria de la ultraderecha ante el alcalde socialista saliente, Benoît Payan.

La victoria del diputado ultraderechista Franck Allisio en la segunda ciudad de Francia, golpeada por el narcotráfico, provocaría un sismo nacional. La extrema derecha podría ganar otras ciudades próximas como Niza o Tolón.

El ex primer ministro de Macron, el centroderechista Édouard Philippe, también se juega sus ambiciones presidenciales en el puerto de El Havre, en el noroeste de Francia, ya que fía su candidatura en 2027 a su reelección como alcalde.

Los primeros resultados se conocerán a partir de las 19H00 GMT cuando cierren los últimos colegios electorales. Sólo se vota en unas 1.500 localidades, ya que la gran mayoría escogieron a sus alcaldes en la primera vuelta.