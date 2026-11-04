Miles de jóvenes protestan en Dinamarca contra los recortes en educación

En las últimas semanas, las protestas estudiantiles de Francia se extendieron a otros países europeos, y la policía de Copenhague desplegó un importante dispositivo durante la manifestación del miércoles, que transcurrió en un ambiente pacífico.

Copenhague, Dinamarca/Miles de jóvenes daneses protestaron el miércoles contra el plan del Gobierno de recortar las ayudas estatales a los estudiantes, en una nueva muestra del descontento juvenil en Europa.

Bajo el lema "'¡Ya basta!", once asociaciones de estudiantes de secundaria y universitarios se concentraron al mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Copenhague.

Después, marcharon hacia el Parlamento para protestar contra los recortes propuestos, destinados a liberar fondos para financiar el gasto en defensa.

Un total de 40,000 estudiantes secundaron la huelga en 57 centros, de los cuales entre 12,000 y 13,000 participaron en la protesta de Copenhague, según los organizadores.

En las últimas semanas, las protestas estudiantiles de Francia se extendieron a otros países europeos, y la policía de Copenhague desplegó un importante dispositivo durante la manifestación del miércoles, que transcurrió en un ambiente pacífico.

Bajo un soleado cielo otoñal, miles de jóvenes corearon "Promesas incumplidas", portando pancartas con lemas como "Salvad la SU", siglas en danés de la ayuda estudiantil, "¡Menos ayudas, menos formación!" y "¡No engañéis a los jóvenes!".

En su proyecto de presupuestos, el Gobierno danés de centroizquierda prevé suprimir la ayuda estudiantil para quienes viven con sus padres, y cuyos progenitores tienen ingresos anuales conjuntos superiores a 700,000 coronas danesas (104,440 dólares).

La cuantía de la ayuda se reduciría progresivamente para todos los estudiantes que viven con sus padres, y cuyos progenitores ganan entre 419,589 y 700,000 coronas al año.