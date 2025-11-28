Decenas de mujeres sufrieron atención deficiente de cáncer de mama en región de Inglaterra, según informe

La delegación del servicio nacional de salud, que gestiona nueve hospitales, presentó el martes sus disculpas "a las pacientes y a sus familias".

Inglaterra/Decenas de mujeres con cáncer de mama fueron tratadas con retraso o se sometieron a mastectomías innecesarias debido a los "fallos" de una delegación del sistema de salud público en el noreste de Inglaterra, según un informe independiente.

El informe, encargado por la delegación de la región de Darlington del Servicio Nacional de Salud (NHS), sobre su propia unidad de Servicios de Cirugía Mamaria, habla de "fallos sistémicos y persistentes" y "prácticas obsoletas".

Según dicho estudio, esas deficiencias provocaron retrasos en el diagnóstico, así como cánceres no detectados y una "alta tasa" de intervenciones quirúrgicas, incluidas mastectomías.

Aunque el informe es a veces confuso sobre el número exacto de mujeres afectadas, una investigación complementaria de la BBC publicada el viernes indica que esta rama regional investiga a más de 200 mujeres, de las cuales 43 han declarado haber sufrido un "perjuicio sustancial".

Según investigaciones realizadas en 2024 y citadas por la BBC, casi la mitad de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en esa delegación regional se sometieron a una mastectomía, mientras que la media en Reino Unido, según la organización benéfica Breast Cancer Now, era de solo el 27%.

Además, solo el 7,5% de las mastectomías realizadas en los establecimientos de esa delegación fueron seguidas de una reconstrucción mamaria inmediata, muy por debajo del mínimo nacional recomendado del 25%.

Kate Driver, de 31 años, contó a la BBC que tuvo que esperar semanas para su diagnóstico.

Una vez recibido, la delegación le prescribió una mastectomía sin reconstrucción mamaria inmediata. La paciente prefirió acudir a un centro dependiente de otra delegación regional.