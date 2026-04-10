Netanyahu acusa a España de 'hostilidad' y la excluye de un centro para Gaza

Las relaciones entre Israel y España se han deteriorado desde que Madrid reconoció al Estado palestino en 2024. Ambos países han retirado a sus embajadores.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, acusó este viernes a España de librar “una guerra diplomática” y de mantener una actitud de “hostilidad” hacia Israel, y anunció su exclusión del mecanismo internacional que supervisa la tregua en Gaza.

España ha “optado repetidamente por oponerse a Israel”, afirmó Netanyahu en un mensaje de video. “Aquellos que atacan al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas no serán nuestros socios en el futuro de la región”, agregó.

“Una guerra diplomática”

“No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía y esta hostilidad. No tengo intención de permitir que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato”, sostuvo.

Según el mandatario, España también ha “difamado” a los militares israelíes.

Como consecuencia, anunció la exclusión de representantes españoles del centro encargado de supervisar el alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre entre Israel y el movimiento palestino Hamás en Gaza.

“He ordenado hoy la expulsión de los representantes de España del centro de coordinación de Kiryat Gat”, indicó.

El Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), ubicado en Kiryat Gat, está integrado por militares y diplomáticos de varios países, entre ellos Francia, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos, que participan en reuniones sobre seguridad y ayuda humanitaria en Gaza, devastada por más de dos años de guerra.

Poco antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel acusó directamente al gobierno del presidente Pedro Sánchez de tomar partido en contra de su país.

“El sesgo antiisraelí del gobierno de Sánchez es tan extremo que ha perdido toda capacidad para actuar de manera constructiva en la aplicación del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump en el CMCC”, señaló el canciller Gideon Saar en un comunicado.

Las relaciones entre Israel y España se han deteriorado desde que Madrid reconoció al Estado palestino en 2024. Ambos países han retirado a sus embajadores.

El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido uno de los críticos más contundentes de la ofensiva israelí en Gaza, iniciada tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Sánchez también se opuso a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero.

Saar ya había acusado previamente al gobierno español de “ponerse del lado de los tiranos” por rechazar esos ataques, e incluso lo señaló de ser “cómplice de incitar al genocidio contra los judíos y de crímenes de guerra” tras reconocer al Estado palestino.

“Una vergüenza en la conciencia”

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, criticó la actuación de Israel en Líbano, pese a la tregua entre Estados Unidos e Irán.

El gobierno israelí insiste en que dicha tregua no afecta su conflicto con el movimiento libanés Hezbolá.

“Líbano es una vergüenza en la conciencia de la humanidad. Es inaceptable el nivel de violencia y la violación del derecho internacional por parte de Israel”, afirmó Albares.

España no estableció relaciones diplomáticas con Israel hasta 1986, tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Durante su régimen, Madrid evitó reconocer al Estado israelí y mantuvo vínculos más estrechos con países árabes.