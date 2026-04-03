Primer viacrucis del papa León XIV en el Coliseo, en tiempos de guerra

El ambiente estuvo marcado por el recogimiento, con familias, religiosos y laicos en silencio, interrumpido solo por cantos litúrgicos y meditaciones.

El papa León XIV encabezó su primer viacrucis en el Coliseo de Roma, en una ceremonia marcada por el contexto de múltiples conflictos armados en el mundo, especialmente en Oriente Medio.

Frente al emblemático anfiteatro, unos 30,000 fieles de distintos países participaron en la vigilia, iluminados por velas, en uno de los actos más significativos de la Semana Santa.

Entre los asistentes, Sarah, una palestina católica, expresó su anhelo de paz: “Necesitamos la paz en Tierra Santa”, dijo, aunque considera que los llamados del pontífice tienen un valor principalmente simbólico. “Los gobiernos no escuchan”, lamentó.

El ambiente estuvo marcado por el recogimiento, con familias, religiosos y laicos en silencio, interrumpido solo por cantos litúrgicos y meditaciones.

En medio de la jornada, el papa reiteró sus llamados a la paz, tras sostener conversaciones con líderes internacionales como el presidente israelí Isaac Herzog y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski.

Un viacrucis con mensaje de paz

Es la primera vez desde 2022 que un papa participa presencialmente en este acto, luego de que su antecesor, el papa Francisco, dejara de asistir por motivos de salud antes de su fallecimiento en 2025.

Durante la ceremonia, León XIV cargó una gran cruz de madera a lo largo de las 14 estaciones, retomando una tradición seguida por pontífices como Juan Pablo II y Benedicto XVI.

Fieles como Geryes Bejjani, de Líbano, destacaron el rol del pontífice como voz moral: “No hay ambigüedades en su mensaje, y esa es su fuerza”, afirmó.

Otros, como Inés Duplessis, mostraron escepticismo: “Es muy simbólico, pero hay demasiados intereses políticos y económicos”, dijo.

Esperanza en medio del conflicto

El viacrucis se celebra en un contexto de guerra desatada tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que han provocado una escalada regional.

A pesar del panorama, el mensaje central de la jornada fue la esperanza. “Siempre hay esperanza. Si la perdemos, la vida ya no tiene valor”, expresó Sarah.

El papa León XIV presidirá este domingo la misa de Pascua en la plaza de San Pedro, donde se espera que su mensaje “Urbi et Orbi” tenga un fuerte contenido sobre la paz en medio de los conflictos actuales.