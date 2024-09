El principal acusado en juicio por violaciones en Francia es 'uno de los mayores criminales', dice su hija

Dominique Pelicot es "uno de los mayores criminales sexuales de los últimos 20 años", afirmó este viernes su hija, ante el tribunal francés que lo juzga por drogar a su mujer para que la violaran desconocidos.

"¿Cómo puede una reconstruirse cuando lo sabe?", se preguntó Caroline Darian, hija del principal acusado y que utiliza el pseudónimo usado para escribir el libro "Dejé de llamarte papá" para proteger a su familia.

La mujer declaró durante unos 20 minutos en el tribunal penal de Aviñón, en el sur de Francia, que juzga a su padre y a otros 50 hombres, de entre 26 y 40 años por violación con agravantes, constató un periodista de la AFP.

Darian recordó cómo su vida "cambió" el 2 de noviembre de 2020, cuando conoció los hechos. Su madre, a quien los policías acababan de explicar que fue víctima de violaciones durante años, la llamó para contárselo.

Mi madre me dijo: 'He pasado casi todo el día en la comisaría. Tu padre me drogaba para violarme con desconocidos'. He tenido que ver fotos'", según el relato de la hija.