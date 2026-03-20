Reino Unido autoriza a EEUU a usar bases para ataques contra Irán en el estrecho de Ormuz

Poco después del anuncio, el presidente estadounidense Donald Trump declaró a periodistas que el Reino Unido "debería haber actuado mucho más rápido".

El Reino Unido autorizó a Estados Unidos a utilizar bases británicas para atacar instalaciones iraníes en el estrecho de Ormuz, indicó Downing Street el viernes.

Según un portavoz, varios ministros se reunieron y "confirmaron que el acuerdo que autoriza a Estados Unidos a utilizar bases británicas en el marco de la defensa colectiva legítima de la región incluye operaciones defensivas estadounidenses destinadas a neutralizar los sitios y las capacidades de misiles utilizados para atacar barcos en el estrecho de Ormuz".

Poco después del anuncio, el presidente estadounidense Donald Trump declaró a periodistas que el Reino Unido "debería haber actuado mucho más rápido".

"La reacción del Reino Unido fue muy tardía. Estoy sorprendido porque la relación es tan buena, pero esto nunca había ocurrido antes", declaró al salir de la Casa Blanca rumbo a Florida.

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, acusó al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, de poner "en peligro vidas británicas" con su decisión de "llevar a cabo una agresión contra Irán".

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Londres ha permitido a Washington usar dos bases británicas para llevar a cabo "operaciones defensivas" contra Irán, y ha enviado medios aéreos para apoyar a sus aliados en la región frente a los ataques de drones iraníes.