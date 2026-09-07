Reino Unido reitera su rechazo a las reparaciones por la esclavitud que reclama Jamaica

La ministra de Cultura de Jamaica, Olivia Grange, encabezará una delegación "para impulsar la petición de Jamaica de reparaciones para los antepasados africanos que sufrieron cientos de años de esclavitud", señaló el ministerio en un comunicado el domingo.

Londres, Reino Unido/El Gobierno británico reiteró este lunes su rechazo a las peticiones de indemnizaciones por la esclavitud después de que una ministra jamaicana anunciara que su gobierno presentará el lunes una petición dirigida al rey Carlos III.

La ministra de Cultura de Jamaica, Olivia Grange, encabezará una delegación "para impulsar la petición de Jamaica de reparaciones para los antepasados africanos que sufrieron cientos de años de esclavitud", señaló el ministerio en un comunicado el domingo.

Los miembros de la familia real británica contemporánea han expresado su pesar por la brutal trata de esclavos que enriqueció a sus antepasados, pero no han presentado una disculpa formal ni se han comprometido a pagar reparaciones.

"Nuestra posición sobre las reparaciones es clara: el Reino Unido no paga ni pagará reparaciones", declaró un portavoz de la oficina de Downing Street del primer ministro Andy Burnham.

"La trata transatlántica de esclavos fue abominable y, por supuesto, es justo que reconozcamos los errores del pasado, pero seguiremos mirando hacia el futuro y trabajando con otros países para afrontar nuestros desafíos comunes actuales", añadió el portavoz.

Como Jamaica no puede presentar la solicitud directamente ante la justicia británica, el gobierno de Kingstown pedirá al rey Carlos III, en su papel de Jefe de Estado de Jamaica, que remita el caso al llamado Comité Judicial del Consejo Privado, con sede en Londres.

Un portavoz del palacio de Buckingham indicó que el rey ha "expresado en numerosas ocasiones su compromiso personal y sincero con promover una mayor comprensión de la cuestión de la esclavitud y encontrar vías para abordar los agravios históricos en beneficio de las comunidades actuales".

La ministra jamaicana también se reunirá con responsables del Museo Británico para abordar la devolución de objetos de la época colonial. El rey Carlos III y su esposa, la reina Camila, tienen previsto visitar el Caribe a finales de este año como parte de una gira de nueve días por el extranjero que no incluye Jamaica.