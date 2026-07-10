Los reyes de España guardan un minuto de silencio por las víctimas del incendio en Andalucía

Más de 400 efectivos de varios cuerpos, entre ellos 150 bomberos regionales con medios aéreos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias, siguen luchando contra este fuego que ya ha devorado 3.150 hectáreas y cuyo abordaje está siendo "muy complicado" debido a la compleja orografía.

ESPAÑA/Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, guardaron este viernes un minuto de silencio por las víctimas del incendio que afecta a la provincia de Almería, y que ha dejado al menos 11 muertos, según un balance provisional.

"Queremos desde aquí transmitir (...) nuestro pésame, nuestro cariño, y nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos. También por la angustia que están padeciendo ante la incertidumbre de saber dónde están aquellos que todavía no se han localizado", indicó el rey.

La Familia Real decidió acortar su participación prevista en la ceremonia que marca el final de la formación militar de la princesa Leonor en la base aérea de San Javier, en el sur de España, a "ciento y pico kilómetros" de donde está sucediendo la "tragedia", según recordó el rey.

"Nos disculpamos, pero creo que era lo adecuado", indicó el monarca, junto a su esposa y sus dos hijas, a los asistentes.

"Sabemos que el incendio sigue muy activo y que el esfuerzo para su extinción es enorme y todavía durará", agregó.

Este potente fuego desatado el jueves, y que es ya uno de los más graves de la historia reciente de España, provocó la muerte de al menos 11 personas, muchas de las cuales podrían ser extranjeras, mientras que otras 19 siguen sin localizar, según datos provisionales difundidos este viernes.

Más de 400 efectivos de varios cuerpos, entre ellos 150 bomberos regionales con medios aéreos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias, siguen luchando contra este fuego que ya ha devorado 3.150 hectáreas y cuyo abordaje está siendo "muy complicado" debido a la compleja orografía.