El 36% del petróleo importado por India en 2024 procedía de Rusia.

Rusia/Rusia aseguró este martes que no ha recibido ninguna indicación de India de que dejará de comprarle petróleo, tras el anuncio de un acuerdo comercial de Nueva Delhi con el presidente estadounidense Donald Trump.

"Hasta ahora no hemos escuchado ninguna declaración de Nueva Delhi sobre este asunto", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, periodista.

El lunes, Trump había anunciado en Washington que el primer ministro indio, Narendra Modi, había prometido que dejaría de comprar petróleo ruso como parte de un acuerdo para aliviar aranceles.

India "aceptó dejar de comprar petróleo ruso y adquirir mucho más de Estados Unidos y, eventualmente, de Venezuela", afirmó el mandatario estadounidense en su red Truth Social tras un diálogo telefónico con Modi.

Trump dijo que India reduciría a "cero" sus barreras arancelarias y regulatorias, y que además comprará "más de 500.000 millones de dólares" en productos estadounidenses.

Modi afirmó poco después que había mantenido una "maravillosa" conversación telefónica con Trump y agradeció la reducción al 18% de los aranceles sobre productos indios, pero no hizo ninguna referencia a dejar de comprar petróleo a Rusia.

El presidente estadounidense había impuesto en abril pasado un gravamen del 25% sobre todas las mercancías indias.

Posteriormente, decidió añadir en agosto un 25% adicional sobre numerosos productos indios debido a la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi, una recarga que, según dijo a la AFP el lunes un funcionario de la Casa Blanca, se eliminará.