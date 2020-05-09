Rusia es 'invencible' cuando está unida, afirma Putin

Rusia es "invencible" cuando está unida, proclamó el sábado el presidente Vladimir Putin en el 75º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, una conmemoración reducida este año a algunos actos simbólicos y sin público, debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

"Sabemos y creemos firmemente que somos invencibles cuando estamos unidos", dijo el mandatario, en un breve discurso retransmitido por televisión y pronunciado cerca del Kremlin, en el aniversario de la derrota de la Alemania nazi, un día muy señalado para los rusos.

En esta sobria intervención, el jefe de Estado no hizo ninguna referencia directa a la epidemia que obligó al país a renunciar a la gran marcha militar que estaba prevista este sábado ante numerosos dirigentes extranjeros.

Putin prometió, sin mencionar el nuevo coronavirus, que el país celebrará en el futuro "de manera apropiada" la victoria frente al nazismo.

El presidente quiso rendir homenaje a los cerca de 27 millones de muertos soviéticos en la Segunda Guerra Mundial y a los veteranos de guerra.

"Salvaron la patria, la vida de generaciones posteriores, liberaron Europa y protegieron el mundo", dijo. "Nuestros veteranos de guerra combatieron por la vida y contra la muerte, su solidaridad y su determinación serán siempre un modelo para nosotros", dijo.

"Nos inclinamos ante el recuerdo de aquellos que no regresaron de la guerra", agregó, antes de guardar un minuto de silencio.

Putin se arrodilló ante la llama del soldado desconocido, en los jardines de Alejandro, al pie de los rojos muros del Kremlin, ante la que depositó un ramo de rosas rojas.

A buena distancia de él, un grupo de soldados daba un aspecto solemne a esta modesta ceremonia.

Putin está confinado desde hace semanas en su residencia a las afueras de Moscú. Rusia se acerca a los 200.000 casos confirmados de coronavirus y ha registrado 1.827 fallecimientos, según los datos oficiales divulgados este sábado.

Del desfile militar previsto el 9 de mayo solo se mantuvo la parte aérea. Decenas de cazas, helicópteros y otros aviones sobrevolaron Moscú este sábado. Sobre la Plaza Roja, un escuadrón dibujó la bandera rusa sobre el cielo de la capital.