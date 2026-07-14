Tribunal inhabilita para cargo público a hermano del presidente del Gobierno español

La condena representa un nuevo revés político para Pedro Sánchez, quien ha descartado adelantar las elecciones generales previstas para 2027 .

españa/El hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue sentenciado este martes a nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras ser hallado culpable de un delito de prevaricación administrativa, informó un tribunal de Badajoz, en la región de Extremadura.

No obstante, fue absuelto del delito de tráfico de influencias, por el que se enfrentaba a una posible pena de prisión.

La sentencia establece que David Sánchez, hermano menor del mandatario socialista, deberá cumplir nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo, al ser considerado cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa.

El juicio, celebrado entre mayo y junio, se convirtió en uno de los principales frentes judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, quien dirige un Ejecutivo en minoría parlamentaria y enfrenta dificultades para aprobar presupuestos y otras iniciativas legislativas.

El caso

Compositor y director de orquesta, con trayectoria profesional en San Petersburgo, Toulouse, Tokio y Madrid, David Sánchez fue juzgado junto a otras diez personas por presuntamente haber recibido un trato de favor para acceder a un cargo creado a su medida.

El tribunal concluyó que la creación del puesto de coordinador de conservatorios de Badajoz no respondía a una necesidad ni urgencia administrativa, sino que obedecía "al interés particular de su adjudicatario y no al interés general".

En el fallo, los magistrados señalaron que "esta práctica poco ética daña la salud democrática y fomenta la corrupción".

Según la investigación, las gestiones para crear ese cargo comenzaron en 2016, antes de que Pedro Sánchez llegara al poder en 2018 tras una moción de censura. David Sánchez ocupó el puesto al menos hasta principios de 2025.

Reacción del Gobierno

La portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, expresó la confianza del Ejecutivo en que instancias superiores reviertan la condena.

"Confiamos en la justicia y en que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos", declaró en rueda de prensa.

También recordó que la Fiscalía había solicitado la absolución del hermano del presidente.

Más presión para Pedro Sánchez

La condena representa un nuevo revés político para Pedro Sánchez, quien ha descartado adelantar las elecciones generales previstas para 2027.

El caso se suma a otros procesos judiciales que afectan a su entorno, entre ellos los de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, excolaboradores cercanos investigados por presuntos casos de corrupción, así como el de su esposa, Begoña Gómez, quien continúa siendo investigada por un presunto delito de tráfico de influencias.