La ultraderechista Le Pen llega al tribunal para conocer sentencia crucial para su candidatura a la presidencia de Francia

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen llegó este martes a un tribunal de París para conocer si podrá presentarse a la elección presidencial de 2027 o deberá ceder su puesto a su delfín, Jordan Bardella, si la condena a una dura pena por malversación.

La política de 57 años, vestida con una chaqueta rosa pálida y pantalón negro, murmuró "todo bien, todo bien", al entrar en la sala de audiencias, constataron periodistas de AFP.

Actualmente, Le Pen no puede presentarse a la elección por una condena en marzo de 2025 a cinco años de inhabilitación inmediata por malversación de fondos públicos europeos cuando era eurodiputada, que recurrió en apelación.

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