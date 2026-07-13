La UE quiere instalar un acceso 'progresivo y gradual' de los menores a las redes sociales

Para elaborar la iniciativa, Von der Leyen encargó un informe a un panel de expertos integrado por médicos, académicos, representantes de la juventud y padres de familia, cuyas recomendaciones fueron presentadas este lunes.

La Unión Europea contempla establecer un acceso progresivo y gradual de niños y adolescentes a las plataformas digitales con el fin de protegerlos de sus riesgos, tal como recomendaron expertos en un informe publicado este lunes.

El bloque lleva meses evaluando la posibilidad de instaurar una "mayoría digital" a nivel comunitario, similar a la adoptada por Australia el año pasado.

"La infancia es un período extraordinario y delicado para el desarrollo del cerebro (...) Debemos considerar un acceso progresivo y gradual para las diferentes edades" a las redes sociales y otras plataformas digitales que presentan riesgos para los menores, sostuvo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"No se trata de si los niños pueden acceder a las redes sociales, sino de si las redes sociales pueden acceder a nuestros niños y cuándo", afirmó.

La jefa de la Comisión precisó que presentará una propuesta legislativa después del verano.

Para elaborar la iniciativa, Von der Leyen encargó un informe a un panel de expertos integrado por médicos, académicos, representantes de la juventud y padres de familia, cuyas recomendaciones fueron presentadas este lunes.

Principales recomendaciones

Cero pantallas para bebés y niños pequeños.

para bebés y niños pequeños. Prohibir el acceso de los menores de 13 años a las redes sociales y otros servicios digitales, incluidos los asistentes de inteligencia artificial, salvo durante períodos limitados bajo la supervisión de un progenitor o en un entorno educativo.

a las redes sociales y otros servicios digitales, incluidos los asistentes de inteligencia artificial, salvo durante períodos limitados bajo la supervisión de un progenitor o en un entorno educativo. Permitir un uso progresivamente autónomo entre los 13 y 18 años , siempre que las plataformas cuenten con elementos clave de seguridad , como sistemas eficaces de verificación de edad y diseños libres de funciones adictivas.

entre los , siempre que las plataformas cuenten con , como sistemas eficaces de verificación de edad y diseños libres de funciones adictivas. Los países de la UE podrán establecer restricciones nacionales más allá de los 13 años si así lo consideran.

podrán establecer restricciones nacionales más allá de los 13 años si así lo consideran. A los 18 años, los ciudadanos alcanzarían su plena mayoría digital.

Las plataformas "deben demostrar que sus servicios no causan daño. En Europa, quien desarrolla un producto es responsable de su seguridad", sostuvo Von der Leyen.

Por su parte, Jorg Fegert, copresidente del panel de expertos, advirtió:

"Todo un ecosistema en torno a los niños tiene que cambiar. Pero no tenemos tiempo que perder. Los niños y adolescentes se enfrentan a riesgos graves en este mismo momento".

Mayor presión sobre las plataformas

En los últimos meses, la Unión Europea ha intensificado la presión sobre las plataformas digitales para que protejan el bienestar físico y mental de los usuarios.

Bruselas ordenó el viernes a Facebook e Instagram modificar sus funciones consideradas adictivas, o de lo contrario se enfrentarán a una cuantiosa multa, tras una advertencia similar dirigida a TikTok en febrero.

Hacia un diseño digital más seguro

Cada vez más Estados miembros de la UE, entre ellos Francia, España, Grecia, Dinamarca, Austria y Suecia, han adoptado o estudian restricciones de acceso a las redes sociales para menores de edad.

Sin embargo, el debate sigue abierto. Países como Estonia se oponen a las prohibiciones, mientras que otros aún no han definido su postura.

La adopción de una normativa común evitaría un mosaico de legislaciones nacionales y facilitaría su aplicación por parte de las plataformas, cuya regulación corresponde en gran medida a Bruselas, en coordinación con los 27 Estados miembros.

Von der Leyen aseguró que la Comisión Europea examinará detenidamente las propuestas nacionales, las integrará y posteriormente presentará una iniciativa para armonizar el enfoque y encontrar una solución común.

La Unión Europea ya cuenta con un marco regulatorio reforzado para supervisar a los gigantes tecnológicos y proteger a los usuarios digitales, pero Bruselas prepara nuevas normas.

El comisario europeo de Protección del Consumidor, Michael McGrath, adelantó que una nueva ley, prevista para finales de este año, ofrecerá una protección más sólida para los menores frente a los diseños adictivos.

"Los mercados digitales están diseñados para captar la atención e influir en el comportamiento. Las nuevas normas ayudarán a garantizar que los consumidores puedan tomar decisiones informadas, libres de manipulación", afirmó McGrath en declaraciones a la AFP.