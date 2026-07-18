Expertos de la ONU piden investigar 'interferencia' en protestas por desaparecidos en México durante Mundial

El objetivo era llamar la atención internacional sobre el elevado número de desapariciones en México y reiterar sus demandas de verdad, justicia y reparación.

Expertos de las Naciones Unidas instaron este sábado a realizar investigaciones imparciales sobre las denuncias de "interferencia indebida" en las protestas organizadas para visibilizar la crisis de desapariciones en México durante el Mundial de fútbol.

"Nos preocupa la información relacionada con episodios en los que familias que buscan a sus seres queridos habrían sufrido interferencias al levantar sus voces pacíficamente durante uno de los mayores eventos deportivos del mundo", señalaron seis expertos independientes.

"Los eventos deportivos internacionales nunca deben ocurrir a costa del espacio cívico ni de los derechos de las víctimas", agregaron.

Según los expertos, activistas y familiares de personas desaparecidas intentaron organizar manifestaciones pacíficas, acciones simbólicas y actividades de concienciación en el marco de los eventos del Mundial.

El objetivo era llamar la atención internacional sobre el elevado número de desapariciones en México y reiterar sus demandas de verdad, justicia y reparación.

De acuerdo con cifras oficiales, unas 130 mil personas han sido reportadas como desaparecidas en México desde 2006, cuando el Gobierno lanzó una controvertida estrategia contra el narcotráfico.

Sin embargo, algunos especialistas consideran que la cifra real podría ser aún mayor. En abril, un informe de Naciones Unidas calificó la magnitud de la crisis como un posible "crimen contra la humanidad".

En su pronunciamiento, los expertos, que cuentan con un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aunque no hablan en nombre de la organización, recordaron que los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos a la libertad de reunión y de expresión pacífica.

Entre los firmantes figuran integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, quienes señalaron que los manifestantes habrían enfrentado interferencias, intimidación y acoso en línea.

Asimismo, indicaron que en algunos casos la policía rodeó a manifestantes mientras distribuían fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos, mientras que otros grupos habrían sido impedidos de llegar a las protestas programadas.