Expresidente hondureño agradece a Trump que lo considerara víctima de ‘cacería de brujas’

Hernández debe comparecer el próximo 3 de agosto ante la justicia local que lo acusa de desviar fondos públicos para su primera campaña presidencial.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien regresó este domingo a su país, agradeció al mandatario estadounidense, Donald Trump, por haberlo indultado de una condena a 45 años de cárcel por narcotráfico al considerar que era víctima de una "cacería de brujas".

"El presidente más informado del mundo dijo: yo revisé, mi equipo y yo lo revisamos detalladamente y aquí se ha cometido una tremenda injusticia, es una cacería de brujas, es el uso de la justicia como arma política", señaló Hernández en una concentración de cientos de seguidores que lo recibieron al llegar al país.

Hernández llegó en un vuelo privado al aeropuerto de Palmerola, en la localidad norteña de Comayagua, y luego se dirigió en caravana en la caja de una camioneta hasta una finca donde agradeció a sus seguidores el recibimiento, en su mayoría del oficialista Partido Nacional (derecha).

Aunque mencionó que ahora dedicará tiempo a su familia, dejó abierta la posibilidad de regresar al escenario político si "nuevamente un radicalismo" intenta gobernar el país centroamericano, en referencia al anterior gobierno de izquierda.

Hernández debe comparecer el próximo 3 de agosto ante la justicia local que lo acusa de desviar fondos públicos para su primera campaña presidencial, un caso que él consideró "a todas luces es una persecución política".