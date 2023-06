Expresidente salvadoreño es acusado por masacre contra sacerdotes jesuitas

El Salvador/La Fiscalía General de El Salvador reabrió este lunes el Caso Ellacuría tras presentar una acusación penal en contra de ocho personas, entre ellas el expresidente Alfredo Félix Cristiani, quien estuvo en el poder en el periodo desde el año 1989 hasta 1994, por la muerte de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, perpetrado por militares en 1989.

La Fiscalía concretó que hay varios testigos que ubican a Cristiani en el lugar de la reunión donde se coordinó y ordenó el operativo militar que provocó el asesinato de los seis sacerdotes y las dos féminas. En un video compartido vía Twitter por la Fiscalía, uno de los Fiscales expresó: “Él estuvo de acuerdo o autorizó los hechos que desencadenaron esa muerte”.

Al exmandatario en conjunto con las otras siete personas se le imputan los delitos de homicidio, actos de terrorismo, conspiración para cometer actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento, estos dos últimos concretamente contra el señor Rodolfo Parker, por tratar de encubrir a los presuntos responsables, cuando actuó como abogado.

Hasta el momento el expresidente salvadoreño no se ha manifestado al respecto, aunque cabe mencionar que en marzo del año pasado cuando un tribunal de paz giró una orden de captura por el presunto delito de omisión durante su gestión, Cristiani negó la acusación y en un comunicado señaló al fiscal general, Rodolfo Delgado de persecución judicial viciada de irregularidades, expresando además “La verdad es que nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos. Nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos”.

La Fiscalía ha expresado, sin embargo, que la investigación ha determinado que el expresidente y el padre Ignacio Ellacuría, quien era entonces rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) sostuvieron varias llamadas antes de la masacre, en donde Cristiani le asegura que no debe preocuparse por el registro que se ejecutaba en la universidad y le pide al sacerdote que permanezca tranquilo y en el lugar.

Esta violenta situación tuvo lugar en el campus de la UCA de San Salvador y entre las víctimas se encuentra precisamente el padre Ellacuría.

Los demás imputados son militares que ocupaban altos mandos en el momento de la masacre, identificados como Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Rafael Humerto Larios, Inocente Orlando Montano, Carlos Camilo Hernández y Nelson Iván López, informó el medio local 'La Prensa Gráfica'.

Este caso fue reabierto en 2022 por orden de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) juramentados el 1 de mayo de 2021 por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, quienes invalidaron la decisión tomada en 2020, cuando la Sala de lo Penal había ordenado el cierre del proceso penal.

Datos tomados de CNN