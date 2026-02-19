El expríncipe Andrés deja la comisaría tras varias horas de arresto, reporta la BBC

Londres, Reino Unido/El expríncipe Andrés de Reino Unido salió de la comisaría, tras ser detenido por la policía británica este jueves por sospechas "de mala conducta en el ejercicio de un cargo público" en relación con el caso Epstein, reportó la cadena BBC.

Poco antes de las 19H30 hora local y GMT, la cadena británica difundió una imagen del expríncipe saliendo de una comisaría del condado de Norfolk en el asiento trasero de un automóvil.

Más temprano, la policía inglesa arrestó al expríncipe Andrés, día de su 66.º cumpleaños, por "sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público" durante su etapa como enviado comercial, en relación con el caso Epstein.

La policía local de Thames Valley, donde se sitúa la residencia Royal Lodge en la que Andrés vivía hasta hace poco, confirmó en un comunicado la detención, avanzada por la prensa británica.

"Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público", indicó la policía, que no nombra al sospechoso como es costumbre en el país.

El comunicado de la policía añadió que se están llevando a cabo registros en dos direcciones en Inglaterra, en aparente relación con estas acusaciones.

El pasado 11 de febrero, salieron a la luz nuevos documentos que parecen indicar que el hermano del rey Carlos III transmitió informaciones confidenciales a Jeffrey Epstein. La fiscalía informó que está "en contacto" con la policía sobre esas sospechas.

El expríncipe, hoy apartado de la vida pública, era entonces representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, cargo que ocupó entre 2001 y 2011.

Contactos con Epstein

Según un correo electrónico dirigido al financiero y delincuente sexual estadounidense, fechado el 24 de diciembre de 2010, el expríncipe remitió "un informe confidencial" sobre oportunidades de inversión en Afganistán. El correo se sumaba a otros documentos, también incluidos en los archivos Epstein, que sugieren que en 2010 el expríncipe Andrés envió al financiero informes sobre viajes de trabajo realizados a China, Singapur y Vietnam.

La policía regional de Windsor indicó entonces que está "examinando esta información" sobre Andrew Moutbatten-Windsor, como debe ser llamado ahora tras ser desposeído de sus cargos aristocráticos. Estos documentos se añaden a las acusaciones de agresión sexual formuladas contra el expríncipe por Virginia Giuffre, que se suicidó en 2025.

