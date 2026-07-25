Flávio Bolsonaro oficializa su candidatura presidencial en Brasil para enfrentar al presidente Lula Da Silva

Ungido como su sucesor por Jair Bolsonaro (2019-2022) luego de que en 2025 lo encarcelaran por un intento de golpe de Estado en 2022, Flávio Bolsonaro se propone como llave de un "cambio" para evitar un cuarto mandato no consecutivo de Lula.

Sao Paulo, Brasil/Asolado por una seguidilla de crisis políticas, el derechista brasileño Flávio Bolsonaro fue nombrado oficialmente este sábado como candidato para enfrentar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre, en un acto en el que se asumió como heredero de su padre, el exmandatario preso Jair Bolsonaro.

La campaña se abre bajo la sombra de tensiones comerciales y diplomáticas entre los gobiernos del izquierdista Lula y su par estadounidense Donald Trump, aliado de la familia Bolsonaro.

Con el presidente ultraliberal argentino Javier Milei como invitado estelar y ante un millar de seguidores, una convención del Partido Liberal en Sao Paulo elegió al senador de 45 años para medirse con Lula, que a los 80 busca la reelección.

"Puedo ser más calmo, más sonriente, más tranquilo y moderado, ¡pero aquí hay sangre de Bolsonaro!", proclamó palpándose el brazo Flávio Bolsonaro.

Prometió que su padre, hoy en prisión domiciliaria, "va a subir la rampa" del palacio presidencial del Planalto junto a él en enero si gana los comicios.

Ungido como su sucesor por Jair Bolsonaro (2019-2022) luego de que en 2025 lo encarcelaran por un intento de golpe de Estado en 2022, Flávio Bolsonaro se propone como llave de un "cambio" para evitar un cuarto mandato no consecutivo de Lula.

Figura de la derecha latinoamericana, Milei advirtió sobre "el riesgo Lula" en las elecciones y llamó a Brasil a salir de "su sometimiento al zurdo", tras subir al escenario con música de rock y arengar al público incluso con más ímpetu que Bolsonaro.

"Nos gustaría que nuestro candidato fuera Jair Bolsonaro, pero hoy Flávio es la opción más acertada", dijo a la AFP Fernando Moeno, un policía militar retirado de 50 años, durante la convención celebrada en un galpón anexo al estadio Pacaembu.

Flávio Bolsonaro lloró al referirse a su padre, que apareció en un video hecho con inteligencia artificial. La justicia le ha prohibido manifestarse políticamente desde su prisión.

Vestidos con camisetas de la selección brasileña, adoptada como símbolo por el bolsonarismo, los simpatizantes cantaron varias veces "Lula ladrón".

Aunque en marzo llegó a empatar a Lula en encuestas tras recortarle 15 puntos, un sondeo publicado el viernes por Datafolha le dio 43% de intención de voto a Flávio Bolsonaro en segunda vuelta, contra el 48% de su rival.

- Mala racha -

Las complicaciones para Flávio Bolsonaro empezaron cuando el sitio Intercept Brasil reveló en mayo mensajes que envió a Daniel Vorcaro, un banquero arrestado por un megafraude financiero, para pedirle dinero para costear una película sobre su padre.

Otro frente se abrió en su propia familia en junio, cuando su madrastra Michelle Bolsonaro lo criticó en redes: "Me faltó al respeto y me maltrató por teléfono. (...) Dijo que no entendía nada de política".

La exprimera dama es clave para movilizar al masivo electorado femenino y evangelista.

Flávio Bolsonaro divulgó el jueves un video pidiéndole disculpas, que ella aceptó.

La exprimera dama se ausentó a la convención, aunque apareció en un video de apoyo a su hijastro, al igual que el premier israelí Benjamin Netanyahu.

- Mirando hacia el norte -

En otro tropiezo, Flávio Bolsonaro cuestionó el martes la fiabilidad del sistema de votación electrónica, con argumentos similares a los que llevaron a la inhabilitación de su padre.

Brasil negó el viernes las visas a dos funcionarios estadounidenses que pretendían reunirse con autoridades electorales, por "riesgo de instrumentalización política" en favor de Bolsonaro, dijo una fuente diplomática brasileña a la AFP.

Lula ha convertido las tensiones con Estados Unidos en eje de campaña y apunta a su rival como un "traidor" que apoya medidas comerciales del gobierno de Donald Trump contra Brasil.

Estados Unidos impuso este mes dos rondas de aranceles a productos brasileños, tras un primer tarifazo en 2025 como represalia por el juicio a Jair Bolsonaro.

Ante los nuevos aranceles, Flávio Bolsonaro pidió en vano a Washington que desistiera de la medida para que Lula no sacara provecho político de las presiones estadounidenses.